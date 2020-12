Climat d’insécurité au refuge du centre des congrès d'Edmonton

Andrew Theobald a encore du sang sur ses souliers et la gorge nouée, alors qu’il raconte l’incident dont il a été témoin mardi soir.

En route vers chez lui, il s’est arrêté devant le centre des congrès que plusieurs de ses amis fréquentent. Parmi les gens attroupés à l’entrée du refuge, il a vu un homme qui semblait être en détresse psychologique et qui menaçait les autres pour les empêcher d’entrer. Une confrontation avec un autre usager a rapidement dégénéré quand il a brandi un couteau.

Il y a eu une sorte de bagarre, puis l’autre homme a eu la gorge tranchée , raconte Andrew Theobald.

Dans le chaos qui a suivi, des paramédicaux du centre sont intervenus, puis une dizaine de policiers, et enfin, l'ambulance. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave, selon le Service de police d’Edmonton.

Mais pour Andrew Theobald, une question demeure sans réponse: Pourquoi n’y avait-il pas de sécurité [à l’entrée] dès le départ?

Il affirme que les gens sur place l’avaient réclamée à plusieurs reprises.

Andrew Theobald s'explique mal pourquoi il n'y avait aucun agent de sécurité devant le centre des congrès, le soir de l'agression. Photo : Radio-Canada / Manuel Carillos

C’est comme si [le refuge] ne prenait aucune responsabilité pour ce qui arrive juste devant leur porte. Ce n’est pas sécuritaire , dit-il.

L’agence Boyle Street, qui gère une partie des services au centre des congrès, a confirmé que des travailleurs du refuge ont été appelés à intervenir pour secourir la victime, mais n’a pas voulu commenter sur ce qui s'est passé.

Des incidents violents fréquents

Quelques jours plus tôt, Rita, une jeune femme qui s’apprêtait à aller déjeuner au centre des congrès, confiait à Radio-Canada qu’elle est anxieuse chaque fois qu’elle doit faire la file à l’entrée, car elle a été témoin de plusieurs confontations.

Son ami Jeremiah, qui a dormi dans plusieurs refuges au cours des six dernières années, affirme qu’il ne s’est jamais senti aussi peu en sécurité qu'au centre des congrès.

À l’Expo [qui a depuis fermé] il y avait des détecteurs de métaux, alors il n’y avait pas de couteaux ou de choses comme ça. Mais ici? Sois prudent quand tu vas aux toilettes… , dit-il.

Il dit avoir déjà vu quelqu’un courir avec un couteau dans le hall central.

Ricky Piché, un autre usager, dit que la situation l’inquiète tellement qu’il préfère dormir à la belle étoile.

Il y a toujours des bagarres, surtout dans la file pour les repas. J’en ai vu une sale ce matin et c’est comme ça toute la journée. Et ils laissent les gens boire. [...] Les gens prennent de la drogue dans la salle à manger. Ricky Piché, usager du refuge du centre des congrès

Elliott Tanti, porte-parole de l’agence Boyle Street, affirme que les inquiétudes des usagers sont prises extrêmement au sérieux .

On travaille de très près avec les agents de sécurité du centre des congrès pour s’assurer que nos lieux sont aussi sécuritaires que possible , dit-il.

Il ajoute qu’un code de conduite a été instauré, et que ceux qui ne le respectent pas peuvent être expulsés. Il rappelle cependant que les usagers du centre font face à des routines brisées et de l’anxiété dans le contexte pandémique, et que cela peut parfois se traduire par de la colère et des attaques. S’ils se font expulser, ils n’ont souvent nulle part où aller.

C’est difficile de trouver l’équilibre. [...] Il faut être conscients que c’est une situation très difficile pour nos communautés, [...] et tout en pesant cela contre le besoin de créer un espace sécuritaire pour tous. Elliott Tanti, porte-parole des Services communautaires de Boyle Street

Peter Noivo et Ben Young, deux autres usagers du refuge, rapportent également des problèmes d’insalubrité dans les toilettes et une grande quantité de seringues souillées sur les lieux.

Ben Young dit avoir vu jusqu’à 10 surdoses par jour et avoir administré lui-même de la naloxone à plusieurs reprises, au cours de la semaine qu’il a passée là-bas.

Elliott Tanti confirme que les surdoses et la consommation de drogues dans les toilettes sont un problème dans l'établissement, comme dans le reste du centre-ville.

Deux semaines après l’ouverture du refuge, un centre de consommation supervisée a été installé sur les lieux pour réduire les risques. Une équipe spécialisée en prévention des surdoses est également sur place jusqu’à 23 h.

Depuis l’ouverture du centre de consommation supervisée, on a eu une baisse importante des surdoses , dit Elliott Tanti.

Une éclosion qui grandit

Une éclosion de COVID-19 s’est déclarée dans le centre des congrès le 23 novembre. Mercredi, Services de Santé Alberta rapportait 61 cas liés à ce centre. La capacité du centre, de 300 lits au départ, a été réduite de moitié.

Ben Young est un des usagers atteints. Il a d’abord été placé en isolement au centre, le temps de recevoir ses résultats, puis a été isolé dans un hôtel réservé à cette fin.

Ben Young, 29 ans, est un des usagers du centre des congrès qui a été placé en isolement après avoir attrapé la COVID-19. Photo : Ben Young

Bien que les autorités sanitaires n’aient pas confirmé cela, il est sûr que c’est au centre des congrès qu’il a été infecté.

Je serais surpris si tout le monde dans cet immeuble ne finissait pas par l’attraper , dit-il.

Il affirme qu’il nettoyait et désinfectait souvent les surfaces là-bas lui-même, car il voyait que cela n’avait pas été fait.

Elliott Tanti assure que des décontaminations sont effectuées chaque jour dans tous les espaces utilisés par les usagers et que des protocoles sanitaires sont en place.

On prend l’hygiène très au sérieux dans cet établissement , dit-il.

Des attentes déçues

La Ville d’Edmonton a ouvert le refuge du centre des congrès en réponse aux revendications des organisateurs des campements de personnes sans-abri qui ont commencé à s’installer dans la capitale. Le maire, Don Iveson, avait promis que les usagers y seraient en sécurité et auraient accès à des services et de l’appui pour trouver un domicile.

Certains usagers apprécient les efforts de la Ville pour les aider pendant la pandémie, mais croient que le centre ne répond pas tout à fait aux attentes. Selon Ricky Piché, il était clair dès la première semaine que le personnel a été débordé par la situation.

Il a longuement attendu dehors pour être admis quand le refuge était plein. Il dit aussi que son sac à dos, qui contenait quelques précieuses possessions, a été égaré par le personnel, et que les médicaments pour la douleur et l’anxiété qu’il se faisait livrer au centre peinaient toujours à trouver leur chemin jusqu’à lui.

« Je ne les ai pas eu pendant trois jours. J'étais en colère. Je suis allé voir une gestionnaire. [...]Elle m’a dit de chercher moi-même », raconte-t-il.

Andrew Theobald a parfois visité ses amis au refuge, sans permission officielle. Il raconte avoir eu des démêlés avec les employés pour cette raison et parce qu’il tentait d’attirer leur attention sur les médicaments ou effets personnels égarés des usagers.

Il s’explique mal pourquoi le projet de 8,5 millions de dollars a si mal tourné.

On a besoin que quelqu’un vienne voir ce qui se passe ici. Je pense que la promesse de Don Iveson n’a pas été tenue et je pense qu’il ne le sait même pas. Andrew Theobald

Comparez cela avec Hope Mission, [...] ou le centre Expo qui a protégé les gens de la COVID pendant des mois, ou le campement Pekiwewin, qui sans aucun personnel de sécurité officiel a empêché des violences comme celles-ci d’arriver , lance-t-il.

La fermeture du refuge temporaire est prévue pour le 31 mars.

Avec des informations de Travis McEwan