Le gouvernement veut plus de cellules de crise pour prévenir la violence conjugale

Depuis sa création, la cellule de crise AGIR de la Ville de Laval a dû intervenir d’urgence sur 88 dossiers de violence conjugale. Malgré la tension rattachée à certaines situations, on ne dénombre aucun décès.

Est-ce qu’on a fait une différence à l’intérieur de ces dossiers-là? Je pense que oui , explique Martin Métivier, chef de la division urgence sociale à la Ville de Laval, mais aussi le coordonnateur du groupe.

On a eu la chance d’avoir des retours autant de la part de conjoints qui avaient des comportements violents que des femmes qui ont bénéficié de cette concertation-là. Ce qu’on s’est fait souvent dire c’est : une chance qu’il y a eu une intervention à cette époque-là parce que c’était une période critique.

Le gouvernement souhaite reproduire ce modèle dans les différentes régions du Québec pour prévenir la violence conjugale. Selon nos informations, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, annoncera jeudi un investissement de 5 millions de dollars sur 5 ans pour favoriser leur création.

Sept régions visées

Chaque cellule réunit un noyau d’intervenants sociaux tels que des maisons d’hébergement pour les femmes, le Centre de prévention du suicide, des corps policiers, des groupes de soutien pour les hommes violents, la Direction de la protection de la jeunesse, etc. Ils se concertent pour intervenir sur des dossiers jugés à haut risque de danger ou d’homicide.

Ensemble, ils évaluent la dangerosité des personnes ayant un comportement violent et veillent à leur prise en charge. L’objectif est de créer un filet de sécurité pour la victime, ses proches, mais aussi pour l’auteur de violence conjugale. L’agresseur peut bénéficier d’un encadrement et de l’aide psychologique à plus long terme.

La Ville de Laval est la première à avoir implanté le modèle. Le projet pilote démarré en 1998 a tellement bien fonctionné qu’il est devenu permanent. Un rapport policier de violence conjugale avec des accusations, on en a entre 1500 et 1700 par année. C’est un phénomène quotidien sur un territoire comme le nôtre , déplore Martin Métivier.

Depuis, des cellules d’intervention rapide ont aussi été mises en place dans huit autres régions du Québec, dont la Montérégie, la Capitale-Nationale et la Mauricie.

Le financement de Québec doit consolider les cellules existantes, mais aussi permettre d’en implanter des supplémentaires, puisque plusieurs régions ont commencé les démarches pour mettre sur pied leur propre cellule : Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec, l’Outaouais, les Laurentides, la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

On est vraiment contents qu’il y ait un financement parce que c’était un peu chacune des organisations qui libérait son personnel pour gérer ces situations-là, pourtant jugées prioritaires. Suite à un signalement, 24 ou 48 h maximum après, il y a une cellule de crise avec un plan d’intervention. Mais on devait libérer notre calendrier pour prioriser ces dossiers-là. Martin Métivier, coordonnateur de la cellule de crise AGIR de la Ville de Laval

Martin Métivier espère que le financement permettra de dégager des ressources supplémentaires pour que le bilan des cellules d’intervention rapide demeure positif et qu’aucune perte humaine ne vienne l’assombrir.