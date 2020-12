Après avoir été forcé de suspendre le programme en raison d’un manque de ressources provoqué par la pandémie de COVID-19, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean annonce le retour de la Minute de douceur, un service téléphonique destiné aux personnes vivant de l’isolement et de la solitude.

La gestion des activités est toutefois transférée aux centres d’action bénévole de la région.

Plusieurs fois par semaine, des bénévoles placeront donc un coup de fil à des personnes esseulées préalablement inscrites et feront un brin de jasette avec elles pendant quelques minutes. Selon le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , autour de 1000 Saguenéens et Jeannois ont été appelés depuis la mise en place de la Minute de douceur au printemps dernier.

La pandémie constitue une réalité particulière et inhabituelle à laquelle personne n’est préparé à vivre sur le long terme. Dans un tel contexte, il est normal de vivre un certain déséquilibre dans différentes sphères de vie. La Minute de douceur vient permettre de briser l’isolement que peuvent vivre certaines personnes et ce transfert permettra d’assurer la pérennité de ce service, qui est un atout incontournable pour la population de notre région , note par voie de communiqué Serge Lavoie, directeur des services multidisciplinaires et responsable du Programme de soutien aux organismes communautaires du CIUSSS.

Six lignes sont mises à la disposition des citoyens des réseaux locaux de service de La Baie, Chicoutimi, Jonquière, Alma, Saint-Félicien/Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Les bénévoles, les aînés et autres personnes dans le besoin continueront d’être accueillis à bras ouverts et d’être bien servis par les centres d’action bénévole et leurs partenaires. Sonia Tremblay, directrice du Centre d'action bénévole de Chicoutimi

Numéros de téléphone pour s'inscrire La Baie, Centre d’action bénévole Soif de Vivre : 418 544-9235

Chicoutimi, Centre d’action bénévole de Chicoutimi : 418 543-6639, poste 106

Jonquière, Centre d’action bénévole de Jonquière : 418 542-1625, poste 4

Alma, Centre d’action bénévole du Lac : 418 662-5188

Saint-Félicien et Roberval, Centre d'action bénévole Domaine-du-Roy : 418 679-1712

Dolbeau-Mistassini, Centre d'action bénévole Maria-Chapdelaine : 418 276-1211