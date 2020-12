Les feux d’artifice à Sherbrooke créent son lot de mécontents

C’est le cas de Louis-Philippe Renaud, co-porte-parole à Urgence Climatique Sherbrooke. Je suis touché de voir que la Ville se préoccupe du bien-être de la population. Est-ce que c’est la bonne activité à tenir pour améliorer son bien-être? J’en doute , laisse-t-il tomber en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Je me demande même s’il y a quelqu’un à la Ville de Sherbrooke qui a voulu aller investiguer pour savoir quel était le meilleur moyen pour améliorer le bien-être des gens , poursuit-il.

Louis-Philippe Renaud n’est pas le seul à se poser des questions sur cet investissement de la Ville. Plusieurs dizaines de citoyens ont également fait savoir leur mécontentement sur la page Facebook de Radio-Canada Estrie, mardi et mercredi. De nombreux commentaires concernaient les coûts qui seront engendrés par ces feux d’artifice qui coûteront 92 000 $ à eux seuls.

Inadmissible, on devrait plutôt aider les sans-abris, les gens ayant besoin de se nourrir, les gens qui doivent demander de l’aide alimentaire, en ces temps difficiles, personnellement je crois que les élus ne font pas le bon choix , écrit un internaute.

Ce ne sont pas des feux d'artifices qui nous consolerons d'être privé[s] de voir nos familles. Si les temps sont durs, ne dilapidez pas nos taxes de cette façon , écrit un autre internaute.

De son côté, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, persiste et signe. Combien ça aurait coûté de ne rien faire? On sait que les gens ont réellement besoin d’activités à Sherbrooke. On s’est privés de nombreuses activités tout au long de l’année , lance-t-il.

Pour moi c’est une dépense très bien placée. [...] On sait à quel point les gens ont besoin d’un baume Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Des inquiétudes pour l’environnement

La pollution est au centre des préoccupations de Louis-Philippe Renaud. Il y a de nombreuses études qui montrent qu’il peut y avoir de nombreux impacts au niveau de la biodiversité, des contaminants dans l’air. Il n’y a aucune réglementation qui limite les composants chimiques des feux d’artifice , regrette-t-il.

Éric Fréchette, propriétaire de FAE Pyrotechnie, qui s'occupe des feux de vendredi, veut pour sa part apaiser les craintes.

La pollution est l’un des facteurs qui nous préoccupent le plus. La pyrotechnie n’est plus ce qu’elle était. Tout est géré par le gouvernement canadien. Tous les produits qu’on utilise sont autorisés. Il n’y a pas de métaux lourds ni de produits chimiques qui ne sont pas autorisés au Canada , assure-t-il.

La pyrotechnie n’est plus ce qu’on a connu il y a 30 ou 40 ans. Éric Fréchette, propriétaire de FAE Pyrotechnie

Plusieurs initiatives durant les Fêtes

La Ville a dévoilé mercredi la programmation de son projet Faire briller Sherbrooke qui comprend notamment un concert de l'OSS gratuit, des places publiques festives, une chasse aux lutins, et également les 6 feux d'artifice qui seront présentés simultanément ce vendredi à 19 h 30.

Le projet Faire briller Sherbrooke englobe également plusieurs initiatives pour aider les commerçants et les musées qui peinent pendant la pandémie.

En excluant les projets de Destination Sherbrooke et Commerce Sherbrooke, la part de la Ville se chiffrera à plus de 132 000 $ pour les feux d'artifice, des placettes hivernales et les communications entourant le projet.

Avec les informations de Fanny Lachance-Paquette