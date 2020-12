Une guignolée des médias réinventée

Jeudi, il n’y aura ni journalistes, ni animateurs, ni autres porte-étendards des médias aux coins des rues de la région pour amasser des fonds. Cela ne signifie pas pour autant que les Saguenéens et les Jeannois ne pourront donner généreusement pour la cause des démunis par le truchement d’Internet et en visitant certains commerces.

Comme chaque année, l’émission matinale d’ICI Saguenay-Lac-Saint-Jean sera au rendez-vous en consacrant les trois heures de diffusion à l’événement. L’animateur de C’est jamais pareil, Frédéric Tremblay, convie d’ailleurs les auditeurs à ce rendez-vous annuel empreint de générosité, de musique et de partage.

On vous propose un genre de voyage radiophonique pour vivre cette guignolée. On se rendra dans les différents coins de la région pour parler aux organismes qui gravitent autour des soupes populaires et aux élus, mais aussi pour vous sensibiliser et vous inviter à donner , a convié l’animateur.

Au cours de l’émission, plusieurs invités viendront réitérer l’importance de donner. Ce sera le cas de l’évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr René Guay, de la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et des députés fédéraux Richard Martel et Alexis Brunelle-Duceppe.

L’an dernier, la guignolée des médias avait permis d’amasser 230 957 $ au profit des soupes populaires de la région.

La coordonnatrice régionale de l’événement, Catherine Boulay, rappelle que la pandémie de coronavirus a assené un dur coup à la campagne de financement. Règle générale, la guignolée des médias fournit entre 60 % et 80 % des budgets des soupes populaires de la région.

Plusieurs commerçants et membres de la communauté d’affaires ont d’ailleurs déployé des initiatives originales pour recueillir de l'argent. Dans un restaurant de Chicoutimi, les profits engendrés par la vente de fèves au lard sur Internet, livrées à domicile, seront versés à la cause.

Pour donner : www.laguignoleeslsj.com  (Nouvelle fenêtre)