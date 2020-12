Among Us est le jeu le plus téléchargé sur le Apple Store en 2020

Apple a dévoilé la liste de ses applications et jeux les plus téléchargés de l’année. Le jeu multijoueur Among Us et l’application de visioconférence Zoom figurent au sommet du palmarès.

L’année 2020 a forcé des milliards de personnes à trouver de nouvelles façons d’interagir compatibles avec les mesures de distanciation sociale.

Cette contrainte s’est traduite au sein du Apple Store par la très grande popularité de Zoom, qui a été sans surprise l’application gratuite la plus téléchargée sur le Apple Store.

Le réseau social TikTok arrive bon deuxième, suivi de l’application de diffusion en continu Disney Plus.

Among Us a la cote

Même s’il a été lancé il y a plus de deux ans, le jeu Among Us a su se tailler une place de choix au cours des derniers mois. Similaire au populaire jeu de déduction Loups-garous, le jeu vidéo multijoueur met en scène des membres d’équipage qui doivent échanger afin de trouver les traîtres.

Le jeu de tir à la première personne Call of Duty et Roblox, un jeu multijoueur pour enfants qui a connu une explosion de popularité depuis le début de la pandémie, complètent le top 3 des jeux les plus téléchargés sur le Apple Store.

Apple n'a pas précisé le nombre de téléchargements des applications et des jeux de son palmarès.