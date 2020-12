Six présumés trafiquants de drogue arrêtés

Jusqu’ici, les policiers ont arrêté six personnes âgées entre 28 et 37 ans, toutes soupçonnées de jouer un rôle-clé dans un réseau d’approvisionnement et de distribution de stupéfiants pour le compte de groupes de motards criminels. Ils comparaîtront pour faire face à différentes accusations en matière de stupéfiants.

Dans un communiqué diffusé mercredi, l’ERM signale que neuf lieux font l’objet de perquisitions dans le cadre du projet PRUDENT. Il s’agit principalement de résidences, mais un commerce a aussi fait l’objet d’une visite par les policiers. Neuf véhicules ont été saisis et fouillés.

Le bilan des perquisitions sera émis ultérieurement. L’enquête sur les agissements de ces individus est toujours en cours et pourrait mener à des arrestations subséquentes , a fait savoir le service des communications et de la prévention de l’ERM Saguenay.

L’opération implique une cinquantaine de policiers de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de Saguenay (SPS), de la Régie intermunicipale de police Roussillon et du Service de police de Longueuil.