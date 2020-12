Le chantier de l'édifice du Centre du parlement en photos

Environ 50 000 camions de roche-mère seront retirés de cette zone au cours des deux prochaines années pour faire place au nouveau centre des visiteurs. Jusqu’à présent 5000 camions de roche-mère ont été remplis. Toute la roche sera recyclée dans des projets d'infrastructure, des projets routiers locaux, et autres projets. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Les travaux ont permis de découvrir que la fondation de l’édifice du Centre était faite de gravats. Pour renforcer cette fondation, les travailleurs ont coulé du ciment sur les parois des gravats et fait traverser le tout de tiges en acier. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Plus de 100 000 objets archéologiques ont été découverts près de l’édifice du Centre, la plus riche fouille depuis le début des travaux de réhabilitation. La colline du Parlement est l’endroit où s’est installé le campement du colonel John By dans les années 1820 pour superviser la construction du canal Rideau. Un hôpital, des casernes militaires et un village y ont été construits pour devenir Barracks Hill. Les travailleurs ont trouvé de l’équipement militaire, comme des insignes, un chapeau et Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld