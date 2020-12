COVID-19 : le nombre de cas toujours en hausse dans la région du Fraser

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, déplore également le décès de 12 personnes depuis mardi et offre ses condoléances aux familles touchées.

Parmi les 8941 Britanno-Colombiens toujours aux prises avec le virus, 337 personnes sont à l’hôpital, dont 79 qui requièrent des soins intensifs.

Trois nouvelles éclosions ont aussi été déclarées dans des centres de santé, soit deux sur l’île de Vancouver à l’Hôpital Peninsula de Saanich et à l’Hôpital général West Coast de Port Alberni ainsi qu'au centre de soins de longue durée Manoir Royal City dans la région du Fraser.

Je vous demande tous de continuer et de faire un peu plus pour protéger la communauté et nos aînés , souligne Bonnie Henry.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a profité du point de presse pour s’adresser directement, en français, aux Canadiens qui vivent ailleurs au pays pour les décourager de venir visiter la Colombie-Britannique.

Il est essentiel de rester ferme dans notre engagement envers le virus , dit-il.

Pour l’heure, tous les déplacements non essentiels sont fortement découragés et nous demandons aux personnes qui vivent à l’extérieur de la province d’éviter de rentrer en Colombie-Britannique , ajoute-t-il.

Nouvelles restrictions sur l’activité physique

Jusqu'à nouvel ordre, les activités physiques à intensité élevée qui se pratiquent à l'intérieur, ce qui inclut le cardio-vélo et le yoga chaud, sont interdites.

Les activités physiques à intensité moindre devront se conformer à de nouvelles directives qui seront publiées la semaine prochaine, a annoncé la Dre Henry. Nous savons que les activités de groupe qui se pratiquent à l'intérieur sont actuellement les plus à risque.

Plus de détails à venir.