L'impact de la pandémie a été particulièrement fort au mois de novembre dans les centres de soin longue durée et l’Alberta ne fait pas exception.

C'est avec une grande tristesse que nous partageons qu'un résident du Centre de Santé Saint-Thomas est décédé suite à la COVID-19 , a déclaré la Direction dans une lettre aux résidents et aux familles envoyée dimanche. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille. Nos pensées et nos prières sont avec vous. Saint-Thomas est une petite famille où on s'occupe les uns des autres. Nous déplorons cette perte et pleurons ensemble.

La personne serait décédée à l’hôpital où elle a été transférée lorsqu’elle a développer des symptômes. Un autre résident serait toujours hospitalisé.

Un premier cas parmi les employés travaillant dans l’unité de soins d’appui à la vie a été signalé le 23 octobre par la direction de Covenant Care qui administre 8 centres de soins longue durée en Alberta, dont St Thomas.

Le 6 novembre, la direction annonçait aux familles qu’il n’y avait plus aucun cas de COVID-19 au centre.

Malheureusement, le 17 novembre, un cas a été diagnostiqué parmi les résidents.

Aux dires de Paul Denis, directeur général de réseau santé Alberta et président du comité pour la communauté pour le Centre de Santé St Thomas, il y aurait d’abord eu 3 cas parmi les employés du service en appui de vie, puis plus récemment 2 cas parmi les résidents des appartements autonomes.

Il pense qu’il n’y a probablement pas de lien entre les deux éclosions, car la première éclosion a touché des membres du personnel, alors que les deux personnes qui ont été atteintes et se sont retrouvées à l’hôpital [habitaient] dans les appartements autonomes, donc il n’y a pas de lien là .

Covenant Care confirme qu’il y a 4 cas actifs à St Thomas et qu’ils sont en train de mener une enquête. Ils écrivent que même si un résident et trois membres du personnel sont liés à l'épidémie [...], ces cas ne sont pas liés et peuvent avoir été contractés au sein de la communauté . Ils ajoutent que cette éclosion n'est liée à aucun cas antérieur de COVID-19.

Centre de santé communautaire francophone en Alberta

Saint-Thomas est le premier centre de santé communautaire francophone en Alberta.

Il offre 138 lits pour les personnes en appui de vie dont 40 lits pour les personnes atteintes de démence et 62 appartements ou les aînés peuvent vivre en autonomie.

L’Alberta recense mercredi 1685 nouveaux cas de COVID-19 et 10 morts.

Le taux de positivité est actuellement de 9,2 % en Alberta.