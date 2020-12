93 nouveaux cas de COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec

Alors que la province dépasse une fois de plus son record de nouveaux cas en 24 heures, la région se maintient sous la barre des 100 nouvelles infections. Le CIUSSS ne rapporte aucun nouveau décès ni hospitalisation. Cependant, deux personnes ont été transférées aux soins intensifs, pour un total de 9 des 12 lits occupés.

Parmi les éclosions au CHAUR, celle à l’urgence compte deux usagers et un employé de plus qui sont maintenant atteints de la COVID-19. Au centre l’Assomption, à Saint-Léonard-d’Aston,la résidence se rapproche d’un taux d’infection de 100 % puisqu’un résident de plus a reçu un résultat positif. 36 des 38 résidents ont maintenant été infectés par le nouveau coronavirus.