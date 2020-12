Faible notoriété de GNL Québec : l'échec des campagnes négatives, selon l'entreprise

Un sondage Léger commandé par des groupes environnementaux, dont les résultats ont été publiés mercredi, indique que seulement 31 % des Québécois ont entendu parler du projet de GNL Québec au cours des derniers mois.

De l'avis du sondeur, ceci prouve que l’actualité est accaparée par la COVID-19. Le promoteur est plutôt d'avis que les résultats témoignent du fait que les campagnes déployées par des groupes qui s'opposent au projet n'ont tout simplement pas eu l'impact désiré.

Le sondage démontre que 34 % des Québécois sont favorables au projet, contre 46 % qui sont opposés. Toujours selon le coup de sonde, commandé par Nature Québec, Greenpeace et Équiterre, 21 % des répondants ont indiqué qu’ils ne savaient pas ou qu’ils refusaient de répondre.

La question portant sur l’appui au projet expliquait aux répondants que le projet GNL Québec/Gazoduq est un projet d’exportation de gaz de l’Ouest canadien qui serait transporté par un pipeline en traversant le Québec de l’Abitibi jusqu’au Saguenay, puis acheminé outre-mer par des navires, qui passeraient sur le fjord du Saguenay et sur le fleuve Saint-Laurent.

Le vice-président exécutif de la firme de sondage, Christian Bourque, estime que les informations liées à la COVID-19 prennent toute la place dans l’intérêt du public.

Ce que ça nous dit, c’est que dans une année qui est totalement dominée par la COVID, sinon par l’élection américaine, il n’y a comme plus de place pour d’autres thématiques dans les nouvelles, ou il y a peu d’autres choses à l’extérieur de la COVID qui ont attiré l’attention du public québécois , a-t-il mentionné en entrevue à l'émission C'est jamais pareil, mercredi matin.

Pour Stéphanie Fortin, directrice principale aux affaires publiques et relations avec les communautés de GNL Québec, la faible notoriété du projet de liquéfaction de gaz naturel dans la province signifie que les groupes militants n'ont pas atteint leur objectif.

Stéphanie Fortin base son analyse sur des sondages internes réalisés pour l'entreprise.

La notoriété du projet de GNL Québec était à 24 % avant qu'il y ait toute cette série-là d'actions systématiques des groupes dirigés contre le projet. On était à 24 % de notoriété à l'extérieur de la région et là on est à 30 %. Il y a quand même un constat-là, c'est que les gens ne se préoccupent pas beaucoup du projet à l'extérieur de la région.

Stéphanie Fortin, porte-parole, GNL Québec