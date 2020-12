Atteints de la Trisomie 21, en couple et surtout, heureux!

Depuis 1992, le 3 décembre marque la Journée internationale des personnes handicapées. Voici l’histoire de Nathaniel Laneuville, 22 ans et sa tendre moitié, Allicia Baril, 18 ans, un couple fier de sa différence.

Dans leurs regards, la complicité est palpable entre Nathaniel Laneuville et Allicia Baril. Tous deux atteints de la Trisomie 21, ils forment officiellement un couple depuis quelques mois.

Moi je sais c'est à quelle date, c'est le 6 février 2020. On est le nouveau couple! Je lui ai donné des becs dans le cou, au front et sur les joues. Là on est rendu un couple heureux , raconte Nathaniel.

Depuis cette date, l'amour ne cesse de grandir entre Nathaniel et Allicia. Si bien que cet été, ils ont emménagé ensemble.

C'était notre rêve. Premier rêve, on veut avoir un chum ou une blonde. Deuxième rêve c'est d'avoir notre propre maison. Peut-être qu'un jour dans notre futur on va se marier, on ne le sait pas. Nathaniel Laneuville

Le regard des autres

Malgré leur différence, Nathaniel et Allicia n'ont jamais ressenti de regard méprisant de la part des autres. Au contraire, ils ressentent l’amour de leur proche et leurs amis.

La différence, c'est très important. Moi je suis content de ce que je suis. Je suis le dernier enfant de mes parents, Trisomie 21. Il faut s'aimer comme on est, être différent. On fait une vie comme tout le monde. On s'amuse , dit Nathaniel avec un sourire accroché au visage.

Son amoureuse, Allicia, confirme ses dires. Je suis contente et je suis fière de moi aussi , ajoute-t-elle.

La Journée internationale des personnes handicapées a été proclamée par l'ONU en 1992.

Elle vise à promouvoir la participation des personnes handicapées et à prendre des mesures pour l'inclusion de celles-ci.