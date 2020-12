Une famille folle de Noël

Chaque année à l'approche des fêtes, la famille, les amis, les voisins et les clientes de Cécile Lawrence défilent devant le 101 Mitchell pour voir l’illumination préparée de main de maître par son mari.

Dès septembre, Ken Lawrence vérifie une par une les ampoules qui vont éclairer sa maison. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Quelques jours avant que Radio-Canada débarque à la résidence illuminée, Cécile a été émue de recevoir une lettre d’une petite fille du quartier déposée dans sa boîte aux lettres.

Elle avait fait un beau dessin de la maison où on pouvait lire: ''merci pour les belles lumières''. C’est venu me toucher droit au cœur , souligne la coiffeuse qui se plaît à voir que les gens aiment ses décorations extérieures.

En 2019, la famille Lawrence a remporté le prix des plus belles décorations à Kapuskasing Photo : Jonathan Beauséjour

Personne ne se doute que l’intérieur de la maison du clan Lawrence est encore plus spectaculaire. Impossible de marcher sans accrocher un père Noël ou l’un des 8 sapins de Noël.

J’aime ça et puis les enfants aiment ça , ajoute la femme qui décore sa maison depuis 35 ans. Si une année, ça me tente moins, mes enfants vont me rappeler de commencer. Je pense qu’ils ont été habitués et il ne se verrait pas célébrer Noël pas décoré .

Chaque espace est occupé par une décoration : un sapin au plafond, un casse-noisette en bois dans les marches, un ange peluche sur la rampe d'escalier, etc.

La salle de bain n'échappe à la magie des fêtes. Cécile décore même la baignoire, le lavabo et le dessus de la toilette. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ma mère va dans un magasin, elle va dire, il serait parfait pour là. Moi, je n’aurais jamais pensé qu’un père Noël pourrait aller là. Elle trouve des places pour tout , précise sa fille qui se souvient d'avoir fait des voyages avec des rennes par dessus elle dans l'auto.

Mélanie et son paternel installent les derniers détails sur la toiture. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le travail de minutie pour placer chaque figurine à sa place commence à partir du mois de septembre.

Mes amies cognaient à la porte à l'Halloween pour récolter des bonbons, elles ne croyaient pas ça de voir plein de pères Noël, c'était Noël à l'Halloween. Elles m'en parlent encore aujourd'hui. Mélanie Lawrence