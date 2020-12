Début des activités hivernales au Parc national de la Mauricie

Le Parc national de la Mauricie ouvrira ses portes à compter du 5 décembre pour les activités hivernales. Malgré les mesures sanitaires en place, il sera toujours possible de louer de l’équipement comme des raquettes et des skis de fond.

On s’attend à ce que les gens soient heureux de venir profiter des réseaux de sentiers du parc de la Mauricie , affirme la porte-parole du parc, Martine Tousignant.

En attendant la neige, les visiteurs pourront profiter des sentiers. Le pavillon de Rivière-à-la-Pêche sera ouvert aux visiteurs avec une capacité réduite.

La cafétéria sera cependant fermée tout comme les vestiaires et les casiers. Le temps de visite sera limité à 15 minutes pour se réchauffer et le port du masque sera obligatoire.

Les mêmes règles s’appliqueront aux haltes chauffées et aucun rassemblement n’y sera toléré. On va avoir des employés qui vont être disponibles pour chauffer les haltes. Par la même occasion, on va faire une surveillance dans les bâtiments pour s’assurer que les gens respectent le temps dont ils peuvent disposer , précise la porte-parole.

Les skieurs sont invités à préparer leur équipement et farter leurs skis avant leur arrivée. Madame Tousignant conseille de prévoir un repas avant ou après la visite au parc puisque les emplacements normalement prévus pour manger ne seront pas accessibles.