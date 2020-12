Doug Ford s'en prend encore à la VG, qui déposera un rapport final lundi

Après deux rapports cinglants, la vérificatrice générale (VG) de l'Ontario déposera un troisième et dernier rapport le 7 décembre.

Après l'environnement et la gestion de la pandémie, ce rapport final examinera la gestion de plusieurs autres ministères et secteurs, comme les affaires autochtones et les maisons de retraite.

Doug Ford est d'ailleurs revenu à la charge contre Bonnie Lysyk mercredi en disant que le mandat de la vérificatrice générale, qui est de 10 ans en Ontario, devrait être raccourci parce que 10 ans c'est trop long, même pour un premier ministre!

Après un bout de temps, il faut du sang neuf à la tête pour faire bien avancer les dossiers , a lancé le premier ministre de l'Ontario. Je ne vais pas faire de l'ingérence auprès du bureau de la VGVérificatrice générale , mais je pense que tout le monde doit rendre des comptes en Ontario, même elle.

Le premier ministre ontarien Doug Ford Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Doug Ford réagissait à une enquête du Toronto Star qui allègue un mauvais climat de travail au sein du bureau de la vérificatrice générale parce que, selon le quotidien torontois, Bonnie Lysyk aurait contraint des employés à revenir physiquement au travail cet été, bien qu'ils craignaient pour leur santé.

Radio-Canada n'a pas été en mesure de corroborer ces allégations et le bureau de la VGVérificatrice générale refuse de se prononcer là dessus.

Mots durs de Ford envers Lysyk

Le premier ministre ontarien tient régulièrement des mots très durs envers la VGVérificatrice générale depuis la publication d'un rapport dans lequel Bonnie Lysyk a accusé son gouvernement d'avoir géré la pandémie de façon incohérente et désorganisée et d'un autre dans lequel elle le fustige sur son inaction en termes d'environnement.

Selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, le rapport sur la gestion de la pandémie contient 21 pages d'inexactitudes et maintes hyperboles.

La vérificatrice générale de l'Ontario se défend d'avoir outrepassé son mandat. Bonnie Lysyk a été nommée à la tête de ce bureau en 2013.

La cheffe adjointe du NPDNouveau Parti démocratique , Sara Singh, a aussi réagi à l'enquête du Star mercredi en disant que son parti avait pleinement confiance en la VGVérificatrice générale . Elle a demandé sans succès au gouvernement Ford de rendre public le plan élaboré par société de conseil McKinsey & Company pour le compte de la province.