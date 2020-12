La pêche au homard débute jeudi dans la baie Sainte-Marie

Ils pêchent dans la zone 34, qui comprend notamment la baie Sainte-Marie. Cette région a été le théâtre d’affrontements entre pêcheurs autochtones et non autochtones cet automne. Le conflit a pris naissance lorsque la communauté micmaque de Sipekne’katik a lancé sa propre pêche à la mi-septembre, en dehors des saisons réglementées par Ottawa.

Des pêcheurs autochtones et non autochtones se font face sur le quai de Saulnierville le 18 septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Geneviève Normand

La saison devait commencer lundi dans la zone 34, mais son lancement a été retardé en raison des conditions météorologiques difficiles. Elle doit se poursuivre jusqu’à la fin mai.

La GRC et le ministère des Pêches et des Océans se sont d’ailleurs rencontrés la semaine dernière afin de discuter de la sécurité en mer et sur terre lors de l’ouverture de la saison. La présence policière a également été renforcée dans la région.

La baie Sainte-Marie est l’un des endroits où le homard est le plus abondant en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration écrite envoyée aux médias, le chef de la communauté de Sipekne’katik, Mike Sack, dit espérer que la pêche commerciale se déroule pacifiquement et de manière sécuritaire.

Il précise que la pêche au homard autogérée menée par sa communauté est sur le point de se terminer, puisque les pêcheurs ne sont pas équipés pour poursuivre leurs activités en hiver, mais qu’ils seront de retour au printemps.