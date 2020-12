Depuis 40 ans, le monde pleure John Lennon

Une soirée tragique

Le 8 décembre 1981, comme le rappelle ce jour-là l’animateur du Téléjournal Jean Ducharme, des milliers de personnes se sont réunies dans la ville britannique de Liverpool et à New York, pour commémorer un triste anniversaire.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Téléjournal, 8 décembre 1981

À Liverpool, le public a assisté à un concert gratuit donné à la mémoire de John Lennon.

À New York, c’est plutôt une vigile qui s’est organisée devant l’édifice Dakota où vivait John Lennon et où il a été tué.

Un an auparavant, le 8 décembre 1980 à 23 heures, le chanteur John Lennon tombait sous les balles tirées par Mark David Chapman.

L’assassin a-t-il agi dans un excès de folie? Des motivations politiques se cachent-elles derrière ce geste?

Il n’y a pas d’explication définitive encore de nos jours.

Un chantre de la paix

Ce qui a frappé le plus peut-être dans la mort violente de Lennon, c’est le contraste avec sa vie. C’est celui qui des quatre [Beatles] est celui qui a le plus prôné la paix et la non-violence. Gérard-Marie Boivin, 1980

John Lennon est un des membres du mythique quatuor musical The Beatles encore considéré de nos jours comme le plus influent de l’histoire du rock.

De 1962 à 1970, le monde connaît une véritable frénésie pour les quatre garçons dans le vent qui viennent de Liverpool.

Les concerts de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, ainsi que leurs prestations télévisées, provoquent l’hystérie des foules.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Ce soir, 9 décembre 1980

Le 9 décembre 1980, l’animateur du Ce soir, Gérard-Marie Boivin, interviewe le journaliste et chroniqueur Georges-Hébert Germain sur la vie de John Lennon au lendemain de son assassinat.

Georges-Hébert Germain souligne que des quatre Beatles, John Lennon était celui qui démontrait la plus grande préoccupation pour les questions sociales.

John Lennon ne se considérait pas comme un amuseur public.

En fait, il voyait sa musique et ses chansons comme une arme pour que le monde change.

À la fin des années 1960, il devient de plus en plus critique des inégalités sociales et s’oppose à la guerre.

Les chansons A Working Class Hero, Revolution et Give Peace a Chance, par exemple, œuvres collectives des Beatles, laissent entendre ses convictions.

Sa position engagée en a fait un chantre de la paix et il est adulé par les opposants à la guerre du Vietnam.

En 1971, après la dissolution du groupe, John Lennon sort en solo l’album Imagine.

La chanson éponyme se transforme en un emblème du mouvement pacifiste.

Au cours des années 1970, John Lennon était proche de groupes et de partis politiques radicaux, comme les Black Panthers par exemple, qui luttaient contre les injustices sociales et raciales aux États-Unis.

En quelques années, John Lennon était devenu une des bêtes noires de l’administration du président Richard Nixon qui a cherché à quelques reprises à l’expulser des États-Unis.

Une légende est née

30 ans après sa mort, il est devenu une légende. Joyce Napier, 2010

Le 8 décembre 2010, la chef de bureau à Washington, Joyce Napier, est à New York.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Téléjournal, 8 décembre 2010

C’est le trentième anniversaire de la mort de John Lennon et les gens s’en souviennent, comme elle le souligne dans un reportage présenté au Téléjournal qu’anime Céline Galipeau.

Devant l’immeuble du Dakota, des milliers de personnes de partout dans le monde se réunissent pour honorer la mémoire du chanteur.

La journaliste rencontre notamment des gens de l’Australie, de la République tchèque et de la Nouvelle-Écosse qui sont venus à New York pour l’occasion.

Une Québécoise raconte à Joyce Napier comment John Lennon a marqué sa génération.

Mais ce qui surprend la journaliste, c’est que parmi la foule, il y a beaucoup de jeunes qui n’étaient même pas nés quand John Lennon est mort.

Leur présence montre à quel point les admirateurs de John Lennon ont la mémoire longue et qu’il est devenu une légende.