Un nouveau principal au Collège Glendon

M. Fiola arrive de l’Université Ryerson, où il a été notamment directeur du Département de langues, littératures et cultures. Il est traducteur et terminologue.

Il est diplômé de l’Université de Montréal et de la Sorbonne, à Paris.

Marco Fiola se donne pour mission de rehausser la réputation d’excellence de cet établissement postsecondaire pour l’enseignement bilingue et multilingue et ses superbes possibilités de recherche et d’apprentissage pratique au Canada , selon un communiqué de l'Université York.

Son mandat aura une durée de cinq ans et demi.