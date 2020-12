COVID-19 : 37 nouvelles infections s'ajoutent au bilan au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent ajoute 37 nouveaux cas de COVID-19 à son bilan mercredi. De plus, la santé publique déplore un nouveau décès lié au coronavirus au CHSLD de Matane.

L'établissement de soins de longue durée compte aussi six nouveaux cas de coronavirus. Trois résidents et trois travailleurs du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ont été déclarés positifs depuis le dernier bilan.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique également qu'un résident de la région est maintenant hospitalisé en raison de la COVID-19.

Pour l'ensemble de la région, ces 37 nouveaux cas représentent la deuxième plus importante hausse d’infections quotidiennes, après la journée du 6 novembre. Ce jour-là, 40 cas de coronavirus avaient été ajoutés au bilan du Bas-Saint-Laurent, en grande partie à cause de l’éclosion à la Résidence des Bâtisseurs de Matane.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 26 cas

La Matanie : 173 cas (+6)

La Mitis : 42 cas (+4)

Rimouski-Neigette : 292 cas (+22)

Les Basques : 11 cas

Rivière-du-Loup : 197 cas (+1)

Témiscouata : 53 cas

Kamouraska : 79 cas

À déterminer : 6 cas (+3)

En date de mercredi, 880 Bas-Laurentiens ont été déclarés positifs à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région.

Parmi ceux-ci, 670 sont maintenant guéris et 20 ont perdu la vie en raison de la maladie. La région compte donc 190 cas considérés comme étant actifs.

Hier, 27 cas de COVID-19 ont été ajoutés au bilan du Bas-Saint-Laurent, dont 24 dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette.

La direction de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine confirme neuf nouvelles infections sur son territoire, dont une dans l'archipel. Au total, 76 cas de COVID-19 sont toujours actifs dans la région.

Le bilan de la Côte-Nord augmente quant à lui d'un nouveau cas mercredi, pour un total de 15 cas actifs.

À l'échelle provinciale, le Québec observe une hausse record de 1514 cas de COVID-19 en plus d'ajouter 41 décès lors des dernières 24 heures.