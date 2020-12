Les mondiaux de basketball en fauteuil roulant à Ottawa en 2026

Vingt-huit équipes – 16 masculines et 12 féminines – représentant une vingtaine de pays y participeront.

Le comité organisateur attend avec impatience d’offrir une expérience inoubliable et chargée d’émotions aux athlètes, aux intervenants et aux spectateurs, tout en étant le fer de lance de l’évolution du jeu au Canada et dans le monde entier , a déclaré la sénatrice et ancienne championne paralympique Chantal Petitclerc, présidente honoraire de l’événement.

Tandis que nous célébrons la Journée internationale des personnes handicapées, nous croyons qu’Ottawa 2026 permettra de diriger des millions de personnes vers un monde plus inclusif, grâce à l’incroyable puissance du sport.

Le Canada a décroché 15 médailles, dont 8 d’or, aux mondiaux de basketball en fauteuil roulant.