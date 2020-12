Jusqu'à 175 M$ en pertes d'ici 5 ans à l'Aéroport Jean-Lesage

C'est dramatique , convient le président-directeur général de l'aéroport, Stéphane Poirier.

Après avoir vu 1,8 million de passagers transiter par Québec en 2019, l'aéroport Jean-Lesage se dirige vers un achalandage d'à peine 500 000 voyageurs en 2020.

Pour contrer la chute vertigineuse de ses revenus, l'administration aéroportuaire a mis à pied le tiers de ses effectifs et réduit ses coûts fixes de 13 millions de dollars sur une base annuelle.

Malgré tout, YQB se dirige vers une perte opérationnelle de 45 millions pour l'exercice 2020-2021.

On a deux choix: on se roule en petite boule et on se laisse mourir ou on se relève les manches et on commence à travailler!

Stéphane Poirier, président-directeur général de l'aéroport international Jean-Lesage