Santé mentale: une méthode d'opération efficace selon la police de Trois-Rivières

Comme partout au Québec, la police de Trois-Rivières constate chaque année une hausse significative des appels liés à de la détresse psychologique ou un état mental perturbé. Depuis plus d'un an, une travailleuse sociale du CIUSSS travaille directement du poste de police et collabore avec les agents de la paix. Une nouvelle façon de travailler facilite grandement ces interventions selon son directeur général.