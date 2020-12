Deux personnes arrêtés lors d'une opération policière à Moncton

Le détachement Codiac de la GRCGendarmerie royale du Canada est actuellement sur les lieux, et le secteur qui avait été fermé est maintenant à la circulation.

Un peu plus tôt en matinée, les avenues Oakland, Salter et Atkinson et les rues Lorne et Argyle ont été bouclées par un périmètre de sécurité.

Opération policière au coin des rues Oakland et Lorne Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Les autorités policières avaient alors demandé aux conducteurs d'éviter le secteur.

Plus de détails à venir