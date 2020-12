Le RTC termine l’année sans déficit grâce à l’aide gouvernementale

La diminution flagrante de l’achalandage dans les autobus dès le mois de mars a engendré des pertes de revenus en provenance des usagers d'environ 33,4 millions de dollars. Au total, le RTC enregistre des pertes de 44,6 millions de dollars en 2020.

Quand la pandémie est arrivée, on a été frappé de plein fouet , fait valoir le président du RTC, Rémy Normand. Nous avions donc un manque à gagner de 27 millions de dollars, comme on l'avait prévu il y a quelques mois.

Finalement, le Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes permettra au réseau de transport d’aller chercher ces 27 millions manquants.

On a déjà 24 millions entrés dans nos coffres et on a une assurance qui va nous permettre de finir l’année sans déficit.

Rémy Normand