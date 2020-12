Un décembre doux en Alberta, mais prévisions froides en janvier et février

En Alberta, le temps doux devrait perdurer pendant le mois de décembre, mais les températures se refroidiront plus qu’à la normale en janvier et en février selon Environnement Canada.

Les prochains jours s’annoncent ensoleillés et doux dans les trois provinces de l’Alberta, un phénomène rare pour cette période de l’année, souligne le climatologue principal d’Environnement Canada, Dave Phillips.

Ça arrive, mais habituellement pas pendant aussi longtemps. [...] C’est vraiment un cadeau de la nature , affirme-t-il.

Dave Phillips explique que l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba profitent présentement d’une crête de haute pression.

Cela crée un dôme au-dessus des Prairies. Lorsque l’air descend, il est pressurisé et se réchauffe , explique-t-il.

Des températures froides après le Nouvel An

Les températures devraient cependant considérablement se refroidir en janvier et en février, notamment en raison du phénomène climatique La Niña.

Nous nous attendons à ce que La Niña affecte l’hiver à travers l’Ouest canadien, ce qui amène normalement des températures plus froides et plus de neige dans les Prairies, surtout après le Nouvel An , explique Dan Kulak, un météorologue d’Environnement Canada.

Le phénomène climatique La Niña est l’opposé d’El Niño, lequel correspond au réchauffement accentué des eaux de surface près des côtes de l'Amérique du Sud.

La Niña est au contraire associée à des températures océaniques plus froides et provoque des intempéries.

La Niña cause des changements au courant-jet, ce qui refroidit l’air à travers l’Ouest canadien, explique Dan Kulak.

Il ajoute que le déplacement de l’air froid vers le sud engendre plus de chutes de neige, surtout dans l’ouest de la province.

Bien que l’impact de La Niña change d’un hiver à l’autre, le météorologue confirme que les températures seront plus froides au nord qu’au sud de la province.

La capitale albertaine devrait donc enregistrer des températures plus froides que Calgary, qui pourrait observer des périodes de réchauffement.

Il pourrait y avoir plus de chutes de neige à Calgary, mais en général, il y fera plus chaud qu’à Edmonton , explique-t-il.

Il ajoute que les Albertains qui vivent dans le sud de la province peuvent s’attendre à passer un Noël blanc cette année.

Avec des informations de CBC