Le vaccin FluMist était d’abord offert uniquement pour l’achat privé cette année. Alors que la demande ne cesse de grandir à travers la province, le gouvernement de l’Ontario le fournit désormais, apprend-on dans une note de service adressé au maire et au conseil municipal de la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Vera Etches.

Le vaporisateur sera disponible dans les cliniques de SPOSanté publique Ottawa à compter de vendredi. Il sera également distribué aux pharmacies et aux médecins de famille, assure la santé publique.

En raison de la demande sans précédent du vaccin antigrippal cette année, certaines pharmacies ont épuisé leurs inventaires retardant du même coup la vaccination de certains résidents d’Ottawa.

Le vaporisateur nasal efficace

La Dre Etches affirme que le vaporisateur nasal, qui est autorisé au Canada chez les enfants et les adultes jusqu’à 59 ans, s’est avéré être efficace.

Il peut aussi compter sur le soutien du Comité consultatif national de l’immunisation ( CCNIComité consultatif national de l’immunisation ). Ce type de vaccin a aussi été distribué au cours des précédentes saisons grippales, soutient la médecin-hygiéniste.

Les nourrissons, les adultes de plus de 60 ans, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les personnes souffrant d’asthme non contrôlé recevront pour leur part un vaccin injectable.

Alors préoccupées par la possibilité d’une double pandémie et la pression qui en résulterait sur le système de santé, les autorités de santé publique ont été catégoriques sur l’importance de la vaccination contre la grippe cette saison.

Les résidents ont vraisemblablement répondu à l’appel. Plus de 48 000 Ottaviens ont été vaccinés contre la grippe depuis que la santé publique a entamé sa campagne en octobre, soit un nombre au moins quatre fois plus élevé que pour la saison grippale précédente.

SPOSanté publique Ottawa continuera d’offrir des rendez-vous sur notre site web en fonction de la demande de la communauté et de la disponibilité des vaccins , indique la Dre Etches. SPOSanté publique Ottawa recommande toujours que les personnes à haut risque de complications liées à la grippe trouvent l’occasion de se faire vacciner contre la grippe le plus tôt possible , ajoute-t-elle.

Avec les informations de CBC.