La pollution lumineuse des Serres Toundra de Saint-Félicien dérange

Le halo lumineux projeté dans le ciel au-dessus des serres où sont produits des concombres était visible à des kilomètres à la ronde et même à partir d’autres municipalités du Lac-Saint-Jean. Des citoyens l’ont photographié et ont publié leurs clichés sur les réseaux sociaux dans l’espoir d'obtenir des explications.

Même en pleine nuit, le ciel au-dessus des Serres Toundra est éclairé d'une puissante lumière. Photo : courtoisie

On s'est sentis interpellés. Comme résident qui est à proximité des serres, oui, mais aussi pour le volet citoyen , explique Mickaël Gauthier, un citoyen préoccupé par cette pollution lumineuse.

Simon Gobeil, un autre citoyen, s’inquiète aussi des effets de cette lumière intense et de ce que les Serres Toundra réservent pour l’avenir.

Je pense que c'est de ça que les gens ont peur en général : si la première et la deuxième phase font autant de lumière, ça va être quoi à la phase 8? Simon Gobeil, citoyen

À partir du pont de Saint-Félicien, on voit très bien le ciel s'illuminer au-dessus des installations des Serres Toundra. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

L’entreprise s’explique

La direction des Serres Toundra avoue que différents tests ont été effectués dans les derniers jours, ce qui a amplifié la pollution lumineuse dans les alentours.

Les lumières étaient allumées à pleine capacité, mais nos écrans qui atténuent les lumières n'étaient pas fermés. Les écrans n'étaient pas encore finalisés de programmer. Éric Dubé, président, Serres Toundra

En plus, comme on était en période de tests, les lumières étaient ouvertes pour des périodes de 24 heures sur 24, précise le président Éric Dubé. On pourrait dire que c'était la tempête parfaite pour avoir un fort halo lumineux.

Éric Dubé est le président des Serres Toundra. Photo : Radio-Canada

L'entreprise, qui récupère notamment la chaleur, l'eau de pluie et la neige, tente de rassurer les citoyens inquiets.

C'est certain que ça nous préoccupe, on ne veut pas que ça ait un impact à long terme, indique M. Dubé. Ici, le projet est hautement technologique, hautement environnemental. On récupère pratiquement tout ce qu'on est capable de récupérer. On essaie vraiment d'atteindre des niveaux jamais atteints par d'autres entreprises. Encore une fois, ce sera la même chose pour la lumière.

De meilleures relations avec la communauté exigées

Des citoyens du secteur demandent de meilleures communications de la part l'entreprise.

S’ils nous donnent l'information, qu'ils nous la partagent, on va peut-être se sentir plus impliqués. On sera plus en mesure de comprendre le phénomène et de vivre avec. Mickaël Gauthier, citoyen

Mickaël Gauthier affirme que des gens d'autres municipalités au nord du Lac-Saint-Jean lui ont aussi parlé de la lumière émanant des Serres Toundra. Photo : Radio-Canada

Un règlement relatif aux nuisances existe à la Ville de Saint-Félicien. Celui-ci encadre les dispositifs lumineux et le bruit.

La direction générale assure toutefois n’avoir reçu aucune plainte relative au cas des Serres Toundra.

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson