Des inondations dans la région de Sussex forcent seize résidents à quitter leur demeure

Plusieurs résidences de la région de Sussex au Nouveau-Brunswick ont été inondées, à la suite des fortes pluies, dans la nuit de mardi. Une hausse importante du niveau d’eau de la rivière Kennebecasis et du ruisseau Trout qui traverse Sussex a été enregistrée.

À la demande des autorités municipales, des volontaires de la Croix-Rouge canadienne ont organisé un hébergement d’urgence pour 16 résidents de 11 maisons touchées. Une aide supplémentaire pourrait être fournie plus tard dans la journée en fonction de l’état des inondations , peut-on lire dans un communiqué de la Croix-Rouge mercredi matin.

La nuit a été difficile. Ici, on se croyait vraiment à Venise , a témoigné Jacques Lavigne, l'un des 16 sinistrés de Sussex Corner.

Jacques Lavigne, sinistré de Sussex Corner, devant les dégâts causés par une inondation en avril 2014. (archives) Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Tout le monde est inondé ici. […]Nous, on a un sous-sol. Puis dans le sous-sol, j’ai six pieds d’eau. Puis à ce moment-là ce qui arrive, puis ça va être la même chose pour la plupart des gens, c’est que je n’ai plus de fournaise , dit-il.

Inondations localisées dans la province

Lundi, l’Organisation des mesures d’urgence a demandé à la population d’être prête en cas d’inondations localisées, et de limiter les déplacements non nécessaires sur les routes où il pourrait y avoir des accumulations d’eau.

En janvier 2019, une inondation survenue à Sussex a entraîné l'évacuation de 38 résidents. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

La région de Sussex et Sussex Corner a été la zone la plus touchée par la forte pluie dans la province , a déclaré Geoffrey Downey, un porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

En pleine pandémie de COVID-19, il s’agit d’un défi supplémentaire pour les citoyens de cette région, qui avaient vécu une situation similaire l’an dernier.

En plus des inondations, le Nouveau-Brunswick enregistre aussi plusieurs pannes de courant sur son territoire mercredi.