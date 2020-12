Les élus de Sainte-Anne-de-la-Pérade ne veulent pas de pêche aux poulamons cet hiver

À l'unanimité, le conseil municipal a donc décidé de faire part de son inconfort à l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne.

[Les citoyens] sont très inquiets que ces gens-là se promènent dans les différents commerces de la place durant les six semaines que dure la pêche , a expliqué la mairesse Diane Aubut en entrevue à l’émission En direct.

L’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne a récemment présenté un plan sanitaire aux autorités de la santé publique en vue du début de la pêche qui se fait habituellement à la fin décembre ou début janvier.

Dans le plan présenté par l’association, l’accès serait limité à une famille de six personnes maximum par cabane. Cette mesure pourrait être en vigueur jusqu’au 11 janvier, après quoi l’association aimerait envisager des assouplissements si la situation le permet.

Je sais très bien qu’ils ont fait un plan qui est très bien fait, ça n’empêche pas que les citoyens ont quand même une crainte et ils la manifestent ouvertement , précise Diane Aubet. C’est la peur d’une éclosion qui les préoccupe, ajoute la mairesse.

On a convenu de communiquer avec l’association, malgré le fait qu’on a pas l’autorité comme Municipalité d’empêcher l’événement , explique-t-elle.

Aucune décision n’a été rendue par la Santé publique. Les autorités régionales de la santé consultent les instances nationales à ce sujet.

La mairesse reconnaît que l’annulation de la pêche serait un coup dur pour l’économie dans la municipalité.

Au niveau du développement économique, c’est certain que pour l’ensemble des commerçants et des pourvoyeurs, c’est important, mais en temps de pandémie, on est dans la zone rouge, c’est très précaire , conclut-elle.

Durant la pêche aux petits poissons des chenaux, environ 400 cabanes sont installées sur la rivière Sainte-Anne. Habituellement, jusqu'à 100 000 visiteurs viennent profiter de cette activité hivernale.