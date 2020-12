Confinement : l'Ontario devrait changer d'approche, selon de grands détaillants

Selon ces chaînes, l'Ontario doit revoir sa politique qui autorise certains magasins jugés essentiels à rester ouverts pendant le confinement à Toronto et dans la région de Peel, alors que les autres ne peuvent offrir que des commandes à emporter ou des livraisons.

Les grands détaillants affirment que cette stratégie qui a pour but de limiter la propagation de la COVID-19 n'a pas mené à une réduction du nombre de consommateurs dans les magasins. Au contraire, il y a eu une concentration des clients dans le nombre limité de magasins toujours ouverts, selon eux.

En d'autres mots, la politique actuelle du gouvernement Ford risque « d'empirer les choses », peut-on lire dans leur lettre adressée au premier ministre Doug Ford et à sa ministre de la Santé, Christine Elliott.

Les magasins [toujours ouverts] à Toronto et dans la région de Peel ainsi que dans les communautés avoisinantes sont de plus en plus bondés, comme on l'a vu durant le week-end à Vaughan et à Markham. Cela crée un risque encore plus grand pour la santé publique.

Lettre ouverte de grands détaillants