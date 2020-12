Un plan de revitalisation du Marché By de 129 M$ approuvé par le Comité des finances

Le Comité des finances et du développement économique de la Ville d’Ottawa a approuvé mardi un plan pour la revitalisation du Marché By. Il devrait permettre d’élargir les trottoirs, l’aménagement d’un bâtiment d’intérêt et la réduction du nombre de voitures dans le secteur.

Le Plan du domaine public du Marché By est évalué à 129 millions de dollars, mais impossible de savoir pour l’instant qui financera ce projet. Le rapport sur les recommandations du projet présenté mardi indique que le financement devrait provenir d’une combinaison de sources incluant notamment les gouvernements et des partenariats publics privés.

Le projet est en développement depuis deux ans. Selon le rapport, il comprend la contribution d’entreprises locales et de la Zone d’amélioration commerciale du Marché By en plus de consultations publiques, de sondages en ligne de même que des commentaires de résidents locaux.

Le Marché subit actuellement un ensemble de pressions et de défis connexes , admet le rapport. Le Plan du domaine public a l’intention de transformer physiquement le secteur pour que le marché By demeure un lieu digne de représenter Ottawa .

Plus d'arbres seraient plantés dans le secteur. Cette image présente la vue du Marché depuis la promenade Sussex. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Rapport sur les recommandations du Plan du domaine public du Marché By

Plusieurs changements sur la rue York sont aussi prévus selon le Plan. Cette dernière serait fermée à la circulation lors d’événements spéciaux, ses trottoirs seraient élargis, et d’autres espaces piétonniers sont aussi prévus. La circulation automobile devrait être réduite progressivement et plus de verdure et d’arbres feraient leur apparition.

Le projet devrait aussi permettre un meilleur éclairage, davantage d’espaces de rencontre et des bancs ainsi que la construction d’un bâtiment d’intérêt au 70 rue Clarence.

Ce dernier offrirait l’accès à des toilettes, à un stationnement intérieur pour les vélos et potentiellement à un stationnement souterrain. L’édifice historique actuel du Marché By restera cependant le cœur du secteur.

Le Plan du domaine public vise avant tout à changer l’image du Marché By, perçu comme un lieu axé sur l’automobile, pour en faire un lieu où les piétons ont la priorité , souligne le rapport.

Le conseil municipal devrait examiner le Plan du domaine public du Marché By lors de sa prochaine rencontre le 9 décembre.

Avec les informations de CBC.