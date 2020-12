Un cercueil déposé devant la maison du maire de Hamilton, la police enquête

Désormais, le maire espère que les officiers les sanctionnent . C'est exagéré, inacceptable... Aller au domicile des élus, bouleverser la famille et les épouses, [ce] sont des mots de combat, mais il n'y a rien à combattre ici , a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique avec CBC tard lundi.

Cela fait suite à une manifestation d'une semaine qui a conduit des agents municipaux à démolir les tentes du groupe nommé Defund HPS ( Définancez le Service de police de Hamilton , traduction libre) à l'extérieur de l'Hôtel de Ville de Hamilton et à distribuer des avis d'intrusion lundi matin après que les manifestants ont occupé l'espace pendant sept jours.

Les agents de la Ville ont démantelé le camp, lundi. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC News

Le cercueil a été laissé ouvert avec trois kits de naloxone déposés sur un lit de fleurs.

Le groupe a déclaré qu'il symbolisait les personnes décédées à cause de l'itinérance et de la police. Ils ont récemment organisé une cérémonie dimanche dans le même but, à laquelle le maire n'a pas assisté.

Eisenberger a du sang sur les mains , a déclaré Rowa Mohamed, une manifestante de 26 ans, alors qu'elle se tenait devant la propriété du maire, lundi soir.

Il n'a pas assisté à cette veillée, et nous lui avons donc apporté la veillée ici.

Les manifestants, au moins une douzaine d'entre eux, sont arrivés dans plusieurs véhicules près du domicile du maire un peu avant 21 heures lundi.

Ils réclament des fonds pour loger les itinérants

Nous avons besoin de logements permanents et gratuits maintenant, a déclaré Mme Mohamed, lors d'un discours prononcé devant la maison de l'édile. Nous devons mettre fin aux services de police maintenant. Nous avons besoin de supprimer le financement du service de police de Hamilton aujourd'hui.

Le groupe a quitté les lieux peu après cette prise de parole.

Alors qu'elle a laissé des patrouilles dans le secteur toute la nuit, puis pendant la journée de mardi, la police a confirmé mardi dans un communiqué de presse qu'elle enquêtait, affirmant que le service avait reçu des informations faisant état d'un incident suspect vers 21 h 30.

Depuis une semaine, les manifestants réclament que le budget de la police de Hamilton soit réduit de moitié et que l’argent économisé soit investi dans des logements gratuits.

Aucune discussion

La maire a assuré avoir offert à plusieurs reprises des discussions au sein de la mairie, que le groupe a refusés. Selon lui, les manifestants souhaitaient que cela se produise devant l'Hôtel de Ville et en diffusion en direct sur Internet.

Ce n'est pas quelque chose que j'étais prêt à faire... Maintenant ils affirment que nous n'avons fait aucun effort pour [tendre la main]. C'est tout simplement faux et la porte est toujours ouverte s'ils veulent avoir une conversation. Fred Eisenberg, maire de Hamilton

M. Eisenberger a déclaré qu'il ne mettrait pas en place une sorte de comité avec le groupe pour discuter de leurs plaintes et a qualifié la réduction du budget de la police de pensée irrationnelle . Ils ne sont pas intéressés par une conversation. Ils ont un idée en tête qui ne se produira pas , a déclaré le maire.

Il a également déclaré que la Ville bougeait ciel et terre pour s'assurer que les gens ont un endroit où rester s'ils n'ont pas de maison, ajoutant qu'il y a un espace ouvert en ce moment.

Les tentes comprenaient des objets personnels de leurs propriétaires. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC News

Il n'y a aucune raison pour quiconque de vivre dans la rue à l'extérieur en ce moment à moins de refuser d'aller dans un refuge ou un logement abordable et cela se produit. Nous ne voulons nuire à personne. Nous sommes là pour aider.

Un autre manifestant, Gregory Dongen, a déclaré qu'il pensait que son groupe avait été ignoré après avoir passé plusieurs jours à l'extérieur de la mairie sans conversation avec l'élu.

Envoyer la police au campement, le camp de la liberté, n'était pas ce que nous espérions , a-t-il soutenu.

Selon lui, le groupe se rendait compte que le maire ne changerait pas de point de vue du jour au lendemain, mais espère que le cercueil devant son domicile fasse passer un message.