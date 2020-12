Tous les membres d’une famille d’Edmonton sont atteints de la COVID-19

Nos amis me disait : "tu es la première personne que je connais qui l'a", et peut-être devrions-nous plus dire "je l'ai, je l'ai", afin que les gens réalisent qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais aussi de personnes et probablement de personnes qu’ils connaissent lance Renée Englot, maman de Georgia, 20 ans et Sadie, 17 ans.

Mme Englot est toujours en convalescence après avoir contracté la COVID-19.

Depuis la mi-novembre la famille de quatre est en confinement. C'est Mme Englot qui a eu des symptômes en premier et qui suite à un test de dépistage a appris qu'elle était infectée. Un deuxième test de dépistage révèle que son mari et Sadie ont aussi contracté le virus. À ce moment-là, seule Georgia semble épargnée.

Georgia, c'est l’aînée. Elle étudie en sciences politiques à l’Université de l’Alberta. Studieuse et engagée, elle a à cœur les droits de la personne. Elle participe aux marches pour le climat, défend les droits des personnes LGBTQ2+ et a incité les jeunes à voter aux dernières élections provinciales.

Les malades d'un côté, la résistante de l'autre

Initialement, les trois membres infectés restent ensemble dans la chambre des parents qui a une salle de bain indépendante. Renée Englot explique que c'était logique que la personne qui n’était pas malade [Georgia] touche la nourriture .

C’était vraiment stressant! Georgia

Au bout d’une journée, la famille a constaté que Georgia ne pouvait cuisiner trois repas par jour et mener à bien ses travaux universitaires de fin de semestre. Les camps ont donc changé de place.

Pendant une semaine, Georgia est restée isolée dans la chambre principale. Ses parents déposaient ses repas devant sa porte en s’assurant d'être masqués et gantés.

C'était vraiment un peu bizarre, j'avais la même table pour les travaux scolaires et pour manger et pour tout. Georgia

Isolée en isolement

Elle avoue s’être sentie très isolée et raconte que son seul moment de socialisation était le soir lorsqu’elle avait une discussion masquée avec ses parents : séparés de deux mètres de part et d’autre de la porte de chambre.

Elle s’est crue épargnée, mais la condamnation est arrivée au neuvième jour : un troisième test de dépistage s'est avéré positif. Georgia avait été infectée, malgré les précautions prises par sa famille.

Sa petite soeur Sadie, en 12e année, avoue être aussi très stressée par la situation. Je vois le nombre de cas positifs continuer à augmenter et cela me fait vraiment peur, dit-elle. Et je n'ai aucune idée de quand je peux sortir [de la maison], parce que les directives sont très confuses , ajoute-t-elle.

Certains des symptômes sont très communs et c’est déconcertant, comme la fatigue, le manque d'énergie et les maux de tête. Sadie

Sadie a le droit de sortir, mais pense que ce n’est pas sécuritaire, car elle n’est pas certaine que tous ses symptômes aient disparu.

Qu'as-tu fait de mal?

Renée explique que lorsqu’elle a reçu le résultat positif de son test par texto, il était deux heures du matin.

Impossible de se rendormir après cette nouvelle, avoue-t-elle. Elle se posait mille questions : Qu'est-ce que cela signifie? Ma famille va-t-elle s'en sortir? Avec qui ai-je été en contact? À qui d'autre j’ai fait prendre des risques? Est-ce que je l'ai passé à quelqu'un d'autre? Comment allons-nous nous en sortir?

Elle trouve que les instructions du gouvernement ne sont pas claires et que c’est très difficile de savoir quoi faire lorsque toute ta famille est malade et que tu essayes toi-même de combattre les effets de la maladie.

Il est risqué d'avoir des personnes malades et pas forcément d’instructions claires. Renée

Renée, Georgia et Sadie admettent se sentir démunies devant la situation. Elles n’ont aucune idée de quelle façon elles ont été infectées.

Parfois, on se demande si on a fait quelque chose de mal, pourtant on suivait toutes les recommandations et on ne sait pas où on l'a attrapé. Je suis même surprise de l'avoir. C'est vraiment étrange et j'espère que mes symptômes disparaîtront bientôt , partage Georgia, la voix éraillée par la toux.

Renée explique qu'ils ont reçu beaucoup d’attention et de marques de gentillesse, mais qu’il y a eu des sous-entendus, pas de blâme direct, mais beaucoup de "qu'avez-vous fait de mal?"

Je pense que c’est moins probable que les gens soient ouverts et honnêtes si, lorsqu'ils contactent des personnes [pour les prévenir qu’ils ont la COVID-19], leurs réactions est : "vous avez mal fait, c'est pour ça que vous êtes tombé malade". Renée

Georgia remarque qu’il y a quand même des moments positifs qui ponctuent cette éprouvante traversée familiale. Elle passe plus de temps avec sa famille et a le temps de partager des repas avec eux, alors que d’habitude la fin de l’année est une période où ils ne font que se croiser tellement chacun est occupé.

Nous prenons tous soin les uns des autres. Georgia

Elle a même eu le temps de jouer de la viole pendant son confinement, car elle fait partie d’un orchestre et les répétitions continuent en ligne.