Être papa, c'est cool? La vision de Samuel Tremblay et Maxime Pearson

La plate-forme web aborde avec humour et légèreté leur vie de père. Samuel Tremblay et Maxime Pearson y racontent des moments cocasses et des faits vécus avec leurs enfants dans des textes et des vidéos.

Quand une femme annonce à son entourage qu'elle tombe enceinte, on se met à pleurer et on la serre dans nos bras. Quand un gars annonce à son entourage que sa blonde est enceinte, on dit "ta vie est finie mon gars"! Samuel Tremblay

Le projet Nouveaux pères grandit avec les enfants des deux amis depuis deux ans et demi.

Leur initiative a touché le Centre de Ressources pour hommes Optimum, un service d’entraide psycho-social basé à Alma, Roberval et Dolbeau-Mistassini, qui s'est associé à Nouveaux pères.