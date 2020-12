Le Club Med aura d'importants impacts économiques dans Charlevoix

Dévoilée lundi lors d'une conférence de presse, cette « évaluation d'impact sur la santé » analyse les nombreux effets que risque d'avoir le développement du Massif dans Charlevoix.

Essentiellement prospectif, le document rappelle que plus 50 % des 400 nouveaux emplois attendus seront non spécialisés. Des travailleurs à faible revenu pourraient donc en profiter pour améliorer leur sort.

D'un autre côté, les personnes défavorisées ne profitant pas de ces emplois pourraient subir les contrecoups de l'augmentation du coût de la vie , précise l'étude.

Les développements du Massif risquent en effet d'augmenter la population de la région, ce qui affectera à la hausse le prix des logements, les valeurs foncières et, plus largement, le coût de la vie.

L’effet sur le pouvoir d’achat et la pauvreté sera négatif à plus long terme si les salaires des emplois non spécialisés ne suivent pas minimalement l’augmentation du coût de la vie de la région.

Extrait de l'évaluation d'impact sur la santé du projet de développement de Groupe Le Massif