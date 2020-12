Accidents sur la 117 : la Conférence des préfets exhorte Québec d'agir

Entre 2015 et 2018, 9 accidents mortels et 31 accidents avec blessés graves sont survenus sur le tronçon de la route 117 situé en Abitibi-Témiscamingue. Plus récemment, deux tragiques accidents sont survenus les 24 octobre et 30 novembre derniers.

Le président de la CPAT et préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or, Martin Ferron, se désole du nombre élevé d'accidents à survenir sans que des actions concrètes ne soient posées par le gouvernement. Selon lui, il est urgent qu'un bureau de projet soit mis en place afin d'améliorer la situation.

Le but, c'est de mettre en place des experts, un bureau de projet, des ingénieurs, au ministère des Transports du Québec. Ça part de cette façon-là. Ça prend un bureau de projet. À partir de là, ils peuvent établir les besoins, voir les possibilités, préparer des esquisses, présenter ça au gouvernement, mettre des budgets au bout de ça et aller de l'avant vers un vrai projet concret pour améliorer le tronçon , estime M. Ferron.

Martin Ferron, préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Selon M. Ferron, la route 117 n'a pas été conçue à l'époque pour accueillir le volume de circulation actuel. La route ne répond plus aux besoins de la réalité 2020. On a une région qui s’est développée énormément dans les dernières années. Le redémarrage de l’industrie minière, le développement du Nord-du-Québec, l’augmentation des déplacements, tout ça fait en sorte que les routes construites il y a 60-70 ans n’ont pas la capacité d’absorber tout ce trafic-là , affirme le président de la CPAT.

Martin Ferron dénonce l'inaction du ministre régional Pierre Dufour, qui avait fait du dossier une priorité lors de la dernière campagne électorale.