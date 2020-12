Les VUS ont la cote chez les voleurs de voiture

Les Honda CRV et la gamme RX du constructeur Lexus ont été les plus prisées par les criminels, selon un rapport du Bureau d’assurance du Canada, qui collige chaque année les données des services policiers.

La porte-parole du bureau, Vanessa Barrasa, souligne que l’utilisation des technologies comme les clés sans contact permet à un nombre grandissant de voleurs de commettre leur crime.

C’est ce que les voleurs privilégient maintenant comme technique, justement, à la maison, c’est l’endroit où les gens se font le plus souvent voler leur voiture. Vanessa Barrasa, bureau d’assurance du Canada

Les données recueillies par le bureau d’Assurance du Canada et analysées dans le cadre de la production de ce rapport annuel proviennent de l’année 2019. Toutefois, les données préliminaires pour 2020 semblent démontrer que la tendance s’accentue en temps de pandémie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Rapport du bureau d'assurance du Canada Photo : Radio-Canada / Colin Roch

Le journaliste automobile Benoit Charette croit que les constructeurs devront faire mieux pour protéger leurs véhicules.

Selon lui, il existe des dispositifs de sécurité pour empêcher les clés sans contact d’émettre un signal lorsque la voiture est verrouillée, rendant ainsi impossible la copie des informations de cette clé par un passant. La plupart des véhicules allemands ont ça, certaines voitures japonaises, mais pas toutes , affirme l'auteur de l'Annuel de l'automobile.

Les clés des voitures des marques Toyota et Lexus par exemple, continuent d'émettre un signal et peuvent donc être plus facilement copiées par des malfaiteurs qui disposent des équipements technologiques nécessaires, même à plusieurs mètres de distance.

Dans la région de Peel, le service de police a publié le mois dernier un avis public pour demander aux propriétaires de voiture, et en particulier des voitures les plus recherchées sur le marché noir, de prendre certaines précautions.

Le détective Greg Shrivell affirme que conserver les clés électroniques loin de la porte d’entrée d’une résidence peut empêcher un voleur potentiel d’obtenir et de copier ses informations à partir de l’extérieur.

Des véhicules exportés ou démantelés

Selon les données du rapport, les véhicules volés sont la plupart du temps revendus à l’étranger ou démantelés pour la revente de pièces.

Le phénomène des courses illégales de voitures provoquerait aussi une hausse marquée des vols véhicules sports, selon le rapport.

Malgré tout, en Alberta, les camionnettes continuent d’être les véhicules les plus fréquemment volés, en particulier les camionnettes Ford de la série F et les Dodge Ram.

En Ontario, les véhicules Lexus et Honda sont les plus souvent dérobés par des groupes criminels organisés qui les exporteraient pour la revente.