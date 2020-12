Geneviève Morissette rend hommage à Anne Sylvestre

La grande dame de la chanson française a été emportée par un AVCaccident vasculaire cérébral à l'âge de 86 ans.

L'auteure-compositrice-interprète Geneviève Morissette, qui vit maintenant à Paris, a déjà côtoyé l'artiste. Quand je suis arrivée à Paris, elle était dans le réseau de la chanson française, j'allais souvent au Forum Léo Ferré, on se tenait aux mêmes endroits, comme on dit. J'ai eu aussi la chance de participer à un concours qui s'appelle Vive la reprise, où elle était présidente du jury. Grâce à elle et à d'autres membres du jury, je me suis rendue en finale de ce concours , s'est-elle rappelé.