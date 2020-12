70 000 Néo-Brunswickois pourraient être vaccinés d'ici mars

Si on a 3 millions de Canadiens de vaccinés dans les prochains mois au minimum, si le Nouveau-Brunswick on est 2,3 % de la population, on peut faire les mathématiques : c'est probablement 60 000 ou 70 000 personnes au point de départ qui vont avoir le vaccin , a affirmé le ministre fédéral Dominic LeBlanc, en entrevue au Téléjournal Acadie mardi soir.

Comment distribuer le vaccin au N.-B.?

L’opération nationale de distribution a été confiée au major-général Dany Fortin, ancien commandant de l'OTAN. Des militaires de partout au pays seront ainsi appelés à assurer le transport puis l’entreposage du vaccin dans des congélateurs.

Nous sommes chanceux au Nouveau-Brunswick d'avoir la base militaire à Gagetown, avec énormément de ressources et d'effectifs , a souligné Dominic LeBlanc.

Des militaires sont appelés à participer aux efforts de distribution du vaccin au Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

La coordination nationale de l'opération a d'ailleurs déjà débuté. Selon le ministre LeBlanc, l'armée canadienne a contacté les responsables du bureau des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick la semaine dernière.

Toutes les mesures sont en place et on va faire des pratiques dans les prochains jours , a-t-il révélé.

Il n'y a franchement rien que les militaires ne seront pas prêts à faire pour appuyer les autorités provinciales qui ont comme point de départ la responsabilité de vacciner leur population. Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales

3 millions de Canadiens vaccinés d'ici mars

Les doses qu’attend le Nouveau-Brunswick représentent la part provinciale des 6 millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna, qu’Ottawa espère obtenir en début d’année.

Ces deux vaccins semblent être efficaces à 95 % et à 94,5 % respectivement et font partie des sept vaccins potentiels précommandés par le gouvernement fédéral.

Tous les vaccins devront être approuvés par Santé Canada avant de pouvoir être distribués.

Le vaccin sera offert en priorité aux personnes âgées ainsi qu’aux travailleurs de la santé.

Avec les informations de Karine Godin