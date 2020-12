Les personnes derrière l’organisation de cette soirée qui célèbre l'excellence musicale au Canada ont affirmé que la cérémonie, qui devrait avoir lieu à Toronto, était repoussée en raison de la pandémie de COVID-19.

Le spectacle télévisé aura lieu le 16 mai 2021, alors qu’il était initialement prévu pour mars.

Le président et directeur général de l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement, Allan Reid, a affirmé que cette décision avait été prise afin de donner davantage d’options aux artistes et au public pour célébrer, advenant que des mesures de distanciation physique et sociale doivent encore être respectées.

Nous espérons également que le temps plus chaud offrira plus de possibilités pour une programmation extérieure unique , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

La pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact énorme sur la ville et notre communauté musicale, mais nous serons résilients. La musique sur scène reviendra, et nous serons là pour aider [la communauté] de toutes les manières possibles.

Le retour des prix Juno à Toronto, pour la première fois en dix ans, avait été présenté comme un grand événement lors de son annonce l'année dernière. On s'attendait à ce que des milliers de personnes se rassemblent à l'intérieur du Scotiabank Arena, en présence des lauréats et lauréates des années précédentes.

Les nouvelles modalités de l'événement restent à déterminer et l'on ignore encore s'il pourra y avoir des prestations à l'intérieur, a indiqué M. Reid.

L'organisation n'a pas non plus été en mesure de donner des détails sur la semaine précédant la cérémonie, lors de laquelle il y a généralement une série de concerts et d'événements qui bénéficient grandement aux bars et aux salles de spectacle de la ville canadienne qui tient l’événement.

D'autres changements seront apportés dans le cadre du 50e anniversaire, dont trois nouveaux designs pour la statuette remise aux artistes lors d’une victoire.

M. Reid a affirmé que les candidatures pour les Juno ont atteint un sommet, bien qu'il n'ait pas donné de chiffres. Il a dit croire que cet intérêt sans précédent montrait la résilience des musiciens et musiciennes du pays dans cette année particulièrement difficile.

Les personnes nommées aux prochains prix Juno seront annoncées au début de l’année 2021.