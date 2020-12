Fenêtre sur les arts : ballet, musique et cinéma jeunesse

Un premier album solo pour Louis-Étienne Santais

Louis-Étienne Santais pour «Reflection 1», son premier album instrumental. Photo : Sam St-Onge

Percussionniste de formation et pianiste autodidacte, Louis-Étienne Santais propose depuis quelques jours son premier album solo intitulé Reflection 1.

Celui qu'on connaît pour son travail avec Fjord, dont il est membre, et ses collaborations avec Ghoslty Kisses présente dans cet album néo-classique 11 de ses compositions au piano.

Issues de différentes périodes de sa vie, les pièces musicales créées par le jeune musicien convient les mélomanes à la mélancolie et à la contemplation.

Un album qui devrait plaire à ceux qui ont aimé les derniers opus d'Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais.

Anne-Josée Cameron

Casse-noisette, un conte symphonique illustré

«Casse-noisette», Un conte symphonique illustré Photo : Radio-Canada / Courtoisie @ Orchestre symphonique de Québec

L'orchestre symphonique de Québec revisite ce conte de Noël avec une production qui unit vidéo, narration, illustrations et musique symphonique. La cheffe Mélanie Léonard dirigera les musiciens dans l'oeuvre de Tchaïkovski, alors que l'artiste Richard Vallerand illustrera en images ce conte pour enfants.

L'orchestre a également fait appel à Widemir Normil afin de mettre à profit ses talents de conteur. Une invitation qui a ravi le comédien Moi je suis très honoré qu'on pense à moi pour des projets comme ça. J'ai un parcours un peu atypique en tant que comédien et je suis très très honoré de l'audace qu'ils ont eue de me demander de raconter ça. Les contes, ça fait partie de moi.

Widemir Normil, qu'on a eu l'occasion de voir au théâtre, au cinéma et au petit écran, notamment dans les séries Passe-Partout et Escouade 99, est reconnaissant qu'on pense à lui.

Je suis tombé en bas de ma chaise quand l'orchestre ma appelé pour faire le Britten et Casse-Noisette. (...) J'admire l'audace que les gens ont de me faire confiance. Je suis très honoré de tout ça parce que tsé, ça fait un bout que je suis là. (...) Je suis quand même quelqu'un de la diversité, donc d'avoir pu continuer à tenir le flambeau aussi longtemps, c'est extraordinaire , dit-il avec le sourire.

Le conte symphonique sera présenté en webdiffusion gratuitement le dimanche 6 décembre, 10 h 30 sur osq.org  (Nouvelle fenêtre)

Patricia Tadros

Nelly et Simon : Mission Yéti

Nelly et Simon : Mission Yéti Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Le film d’animation 100 % québécois Nelly et Simon : Mission Yéti de 10e Ave Productions, de Québec, est en compétition pour faire partie de la programmation de Ciné-Cadeau à Télé-Québec.

Si vous n'avez jamais vu ce long métrage d'animation sorti sur les écrans en 2018, je vous le suggère.

Il raconte l’histoire de l’apprentie détective privée, Nelly Maloye et du jeune scientifique Simon Picard, qui, en 1956, quittent la ville de Québec pour tenter de prouver l’existence du Yéti dans l’Himalaya. En plus d'être une belle réussite, c'est une grande fierté de se dire que c'est fait chez nous.

Vous imaginez bien que l'équipe de production est très heureuse de pouvoir, peut-être, faire partie de ce rendez-vous du temps des Fêtes télévisuel.

Faire partie de la programmation de Ciné-Cadeau a été l'un des objectifs à la création, même de mon entreprise, alors que je fondais ma famille et que je souhaitais que les enfants puissent voir des films d’animation d’ici puisant dans la culture, l’architecture, la faune et la flore du Québec. Aujourd’hui, c’est excitant d’être inclus dans cette grande tradition et j’espère que le public votera en grand nombre pour Nelly et Simon : Mission Yéti , raconte Nancy Florence Savard, la productrice de 10e Ave.

On a jusqu'au 15 décembre pour voter par l'entremise du site fetes.telequebec.tv  (Nouvelle fenêtre) . Une belle façon d'encourager nos artistes et nos entrepreneur(es).

Claudia Genel

L'auteur-compositeur-interprète Lionel Kizaba se produira durant le «MondoNuméris 2020» Photo : courtoisie MondoKarnaval

L'auteur-compositeur-interprète Lionel Kizaba se produira durant le «MondoNuméris 2020» Photo : courtoisie MondoKarnaval

L'événement MondoKarnaval, qui nous invite à célébrer la diversité du monde, n'a pas pu se dérouler en août dernier. Dans l'esprit de cet événement rassembleur et festif, les organisateurs du MondoKarnaval nous convient, en cette fin d'année, à une série de spectacles sur le web intitulée MondoNuméris 2020.

Ainsi, une centaine d'artistes, dont Valérie Clio, Marco Calliari, Flávia Nascimento et le virtuose du balafon, Mamadou Koita, se produiront lors de spectacles enregistrés sur LaScène Lebourgneuf et retransmis sur le web, les 27 et 28 novembre, ainsi que les 4 et 5 décembre à 19 h.

Une deuxième série de spectacles sera proposée entre Noël et le Jour de l'An, soit les 26, 27, 29 et 30 décembre, toujours à 19 h. De quoi insuffler une bonne dose de chaleur humaine, de découvertes musicales et de convivialité en ce début d'hiver.

Toutes ces prestations seront diffusées simultanément sur la page Facebook, la chaîne YouTube et les sites web du MondoKarnaval, ainsi que de LaScène Lebourgneuf.

Valérie Cloutier