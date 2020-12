David Hallyday sort son nouvel album, Imagine un monde, inspiré de la crise sanitaire

Imagine un monde semble être l’album le plus porteur d’espoir de David Hallyday, avec la volonté de voir plus loin.

Réalisé durant le confinement, qui a finalement été une source d'inspiration pour l’artiste, il partage sa vision du monde actuel à travers son nouveau-né constitué de 11 chansons.

Avec la crise, j'ai eu envie de parler de mes convictions et d’avoir une vision positive sur tout ce qui se passe actuellement , explique David Hallyday, en entrevue au téléphone.

La musique m’aide à partager des émotions, mais aussi mes désaccords.

Ce 14e album, basé sur son ressenti et sur l’urgence de ce qui se passe dans notre société, prouve encore et plus que jamais à quel point l’artiste est engagé et enragé de constater l'injustice actuelle.

Je trouve qu’on nous divise depuis longtemps, j’avais envie d’en parler, mais en utilisant des termes positifs et pour bâtir quelque chose de nouveau .

Exister, c’est insister

Avec des titres incontournables tels que, Ensemble et maintenant, Personne n’est fait pour être seul ou Vis tes rêves, David Hallyday évoque l’espoir qui se trouve au bout du tunnel, mais insiste aussi sur le climat anxiogène qui pèse dans notre société.

Il y a actuellement un ras-le-bol du peuple et c’est une bonne chose. Mais on ne peut pas aller de l’avant sans passer par des confrontations. L'histoire nous a montrés que les choses n’arrivent pas seules. À un moment donné, la résilience atteint un seuil d’exploitation, surtout lorsque les gens n’ont plus rien à manger.

Récemment, la France est secouée par une nouvelle affaire de violence policière filmée. Il cite aussi le mouvement afro-américain Black Lives matter qui milite contre le racisme systémique envers les Noirs.

On ne peut pas nous interdire de filmer l’injustice. C’est notre liberté de ne pas être d’accord avec un acte qui se passe.

Selon Hallyday, nous sommes à un virage humaniste qui apportera du changement, mais pas dans l’immédiat.

Je pense qu’il faut réhabiliter l'être humain, retrouver la compassion et ressentir les choses. À force d'être si connecté via la technologie, on arrive à être déconnecté entre nous. David Hallyday

Inspiré par les crises que traverse la France, David Hallyday a écrit 11 chansons qui portent sur l'engagement. Photo : Nikos Aliagas

Aller de l’avant

David Hallyday chante l'union qui fait la force. Briser les différences pour avancer ensemble.

Avec cet album, j’ai voulu donner de l'énergie à ceux qui en ont le plus besoin. C’est le travail de tous ceux qui sont les mieux lotis : aller de l’avant et aider ceux qui le sont moins.

Le rockeur évoque l’urgence de se questionner. Si on veut se préparer pour l’avenir, il est temps de se poser des questions et de ne plus appliquer cette résilience. On est moins stupide qu’avant, on sait ce qui se passe, mais jusqu'où peut-on tenir? À un moment donné, ça va péter!

L’artiste de 54 ans, qui vieillit avec sagesse et conviction, devient avec le temps de plus en plus engagé et porté par ce désir de faire bouger les choses.

Dans la vie, ce n’est pas le nombre de disques, de films ou d’argent que tu possèdes qui compte. Mais plutôt, quel genre d’humain es-tu devenu? C’est ça qui compte.

Parmi les gens formidables qui l’ont inspiré pour avoir prêché la bonne parole et pour leur bienveillance, il cite Martin Luther King, Rosa Parks.