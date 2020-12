Il s'agit d'une autre activité réconfortante annoncée par la Ville en raison de la pandémie.

Ces oeuvres, qui composent le parcours Plein les yeux et les oreilles, inviteront les visiteurs à se divertir tout en devenant acteurs et musiciens d’une œuvre collective unique. Le parcours est présenté dès mardi, et ce, jusqu’au 3 janvier 2021 .

Un sentier de glace, situé dans le secteur boisé de la place Jean-Béliveau, sera aussi offert.

Les trois oeuvres sont accessibles depuis mardi Photo : Ville de Québec

Le sentier de glace féérique et la possibilité de faire ses emplettes du temps des Fêtes au Grand Marché de Québec, le site d’ExpoCité devient une destination incontournable du mois de décembre, a vanté le maire de Québec , Régis Labeaume.

Le port de mitaines est obligatoire afin de respecter les mesures sanitaires, selon la Ville.

Trois oeuvres

Le parcours est composé de trois œuvres : Impulsion, Cycle et Entre les rangs.

Impulsion est une oeuvre composée de 24 balançoires à bascule lumineuses et musicales .

Une vingtaine de balançoires à bascule sont apparues sur la place Jean-Béliveau Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Cycle, située près du centre Vidéotron, sera en interaction avec le public. En bougeant au rythme de la musique ambiante, les participants transmettront leur énergie à Cycle qui se transformera alors en un séquenceur musical plus grand que nature , explique la Ville.

La troisième oeuvre, intitulée Entre les rangs, près du Pavillon de la Jeunesse, mettra en scène 7000 tiges souples et blanches qui prendront le pouls de l’espace urbain environnant et en reflèteront l’animation.

Le coût total des oeuvres et du sentier de glace est de 325 000 dollars.