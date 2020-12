Modernisation de la Loi sur les langues officielles : une bataille à l'horizon

Après trois ans et demi de consultations, le gouvernement doit passer à l’action, croit la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB). Plus question d’attendre et encore moins d’accepter la production du livre blanc sur la modernisation des Langues officielles tel que le propose la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.