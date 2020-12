COVID-19 : quelles sont les mesures en vigueur dans votre zone?

Le Québec et l’Ontario ont mis en place des systèmes de couleur visant à classifier leurs régions en fonction de la gravité de la situation de la COVID-19. Voici où se situe votre région et les mesures sanitaires à respecter en fonction du palier d’alerte qui y sont associées.

La zone orange : alerte et mesures en vigueur

Ce palier d’alerte, en place dans le Pontiac, la Vallée-de-la-Gatineau et Papineau, introduit des mesures ciblant certains secteurs d’activité et milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. Ces secteurs font l’objet de restrictions, d’interdictions ou de fermetures de façon sélective.

Il est recommandé d’éviter les contacts sociaux non nécessaires, comme les rassemblements en famille ou entre amis.

La zone rouge : alerte maximale

L’alerte maximale met en place des mesures plus restrictives pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles. Les secteurs de Gatineau et des Collines-de-l'Outaouais se situent en zone rouge.

Le risque de contamination ne peut pas être contrôlé suffisamment lors de certaines activités. Ces mesures visent à éviter autant que possible un confinement généralisé comme lors de la première vague de la pandémie.

La zone verte pour prévenir

La circonscription sanitaire du district de Leeds, Grenville et Lanark et celle du comté et du district de Renfrew sont classées en zone verte selon la dernière mise à jour du gouvernement de l’Ontario entrée en vigueur le 30 novembre.

Ce code de couleur indique que les bureaux de santé publique de ces circonscriptions misent avant tout sur la sensibilisation puisque la situation est somme toute maitrisée.

La capacité des hôpitaux et des unités de soins intensifs est adéquate et le suivi des cas de contamination se fait dans un délai de 24 heures. Le taux de transmission communautaire de la COVID-19 est donc relativement stable.

La zone jaune pour protéger

Cette classification signale que les autorités exécutent une mise en application accrue des amendes et que des mesures ciblées sont instaurées dans les établissements présentant un risque plus élevé.

Dans la circonscription sanitaire de l'Est de l'Ontario actuellement zone jaune, la capacité du système de santé demeure adéquate, malgré des éclosions répétées dans certains secteurs. Le nombre de cas non liés sur le plan épidémiologique est stable ou en augmentation.

La zone orange pour restreindre

Des mesures et des restrictions supplémentaires sont déployées dans les zones orange, comme la ville d'Ottawa, afin d’éviter des fermetures.

La capacité des hôpitaux et des unités de soins intensifs est relativement adéquate, mais l’occupation pourrait être à la hausse dans certains cas. Le suivi des cas de contamination en 24 heures risque toutefois de devenir insuffisant.

Le niveau de transmission communautaire est stable ou en augmentation, mais des éclosions répétées ont lieu dans divers secteurs.