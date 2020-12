Non, cette photo d’un souper n’a pas été prise au Québec

Plusieurs internautes ayant commenté ou partagé la publication datée du 30 novembre ont critiqué son auteur, Sebastien Leclerc, pour avoir tenu un rassemblement en temps de pandémie, allant même jusqu’à lui souhaiter de pogner la COVID . D’autres l’ont applaudi, exprimant du même coup leur désaccord avec les mesures sanitaires.

Or, la photo en question n’a pas été prise au Québec, mais bien aux États-Unis. Elle a été publiée sur Twitter par le compte « Texas Loves Trump », le matin du 29 novembre, avec le message Happy thanksgiving Gavin Newsome [sic] (Joyeuse Action de grâce, Gavin Newsom).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Cette photo n’a pas été prise au Québec, mais bien aux États-Unis. Photo : Capture d'écran

Notons que le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a récemment imposé un couvre-feu à ses citoyens pour endiguer la propagation de la COVID-19, et a également demandé au public de rester à la maison pour l’Action de grâce  (Nouvelle fenêtre) , qui se tenait le 26 novembre aux États-Unis.

Il nous a été impossible de déterminer s’il s’agissait de la source originale de la photo. Chose certaine, elle a été mise en ligne bien avant celle qui est devenue virale au Québec.

Joint par les Décrypteurs, Sebastien Leclerc affirme que l’intention de sa publication n’était pas de faire croire qu’il tenait un rassemblement en bafouant les mesures sanitaires.

Je ne comprends pas pourquoi ç’a été viral comme ça. C’était juste pour dire, dans le fond, que le gouvernement [Legault] va trop loin. Je ne m'empêcherai pas de voir ma famille, c’est juste ça qui me reste. [...] J’ai juste repost [republié] une photo que j’ai vue sur Facebook , se défend-il.

M. Leclerc n’était pas en mesure de retrouver la source de la photo qu’il a republiée. Nous avons toutefois pu identifier une autre publication avec la même photo mise en ligne par un autre Québécois dans l’après-midi du 29 novembre avec le message suivant : Desolé! M.Legault et Arruda et Gates, mais nous on fête l'action de grâce loin de vos "Fake pandémies" [sic] .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Cette publication a été partagée plus de 700 fois. Photo : Capture d'écran

Celle-ci a été partagée plus de 700 fois et son auteur n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue. Notons que l’Action de grâce s’est tenue le 11 octobre, cette année, au Québec.

Deuxième fois en moins d’une semaine

Une autre image d’un rassemblement de l’Action de grâce américaine est devenue virale la fin de semaine dernière au Québec. Mise en ligne le samedi 28 novembre par Keven Bilodeau, cette photo distincte de celle qu’a publié Sebastien Leclerc montre une vingtaine de personnes rassemblées autour d’une table. Plusieurs d’entre elles font des doigts d’honneur à la caméra.

Bon dîner à tous.!!! Ont envoi nos salutations les plus sincères aux gouvernements Arruda [sic] , pouvait-on lire sur cette publication partagée au moins 500 fois avant d’être supprimée le lendemain.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Version archivée de la publication virale de Keven Bilodeau. Photo : Capture d'écran – Wayback Machine

Keven Bilodeau a ensuite avoué de lui-même sur son compte Facebook qu’il avait pris la photo du compte Twitter de Stefanie Daubert, qui s’identifie sur son profil comme une partisane californienne de Donald Trump.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Cette photo a été prise en Californie. Photo : Capture d'écran

La photo a originalement été publiée sur Instagram par la Californienne Sheri Schmitz avec le message « This ones [sic] for you Gavin Newsom!! » (Celle-ci est pour vous, Gavin Newsom).

Dimanche, la photo est devenue si virale qu’elle a fait l’objet d’un article de TVA Nouvelles, qui a également été publié sur les sites web du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Ceux-ci rapportaient faussement que la photo avait été prise en Beauce et que la Sûreté du Québec n’était pas en mesure de dire s’il y aura une enquête .

Les articles ont été mis à jour en fin de journée pour préciser que la photo d’un souper qui semblait avoir été prise au Québec et qui a été grandement partagée sur les réseaux sociaux s'est finalement révélé être un souper de famille aux États-Unis .

Un relationniste du Groupe TVA a refusé nos demandes d’entrevue à ce sujet.