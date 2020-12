Le vote à 16 ans bientôt possible à l'Île-du-Prince-Édouard?

À l'École-sur-Mer, située à Summerside, ils sont un peu plus d'une dizaine d'élèves à étudier les mathématiques. Parmi eux, Lai Xa, Hayden, Noah ou encore Zachary. Tous ont 15 ans, et tous ont un point commun : une opinion sur le vote à 16 ans.

Je pense que c'est une très bonne idée, je pense qu'à cet âge on est assez mature, pour la plupart d'entre nous, pour voter et exprimer nos propres opinions.

Hayden Cotton, lui, souhaite voter lors des prochaines élections, j'aimerais voir mes idées être considérées dans le futur . Zachary Arsenault, souhaite aussi que sa voix soit entendue, les jeunes doivent avoir leur mot à dire dans les politiques fédérales et provinciales.

Au contraire de ces trois camarades, Noah Farrell, estime que l'âge légal pour voter ne devrait pas changer.

On devrait retarder cette décision et conserver le vote à 18 ans. Selon moi, nous ne sommes pas assez éduqués à l'école. De plus, les réseaux sociaux nous font du lavage de cerveau.

Noah Farrell, 15 ans