Matt Stern, l'effet rassérénant de la musique

Attiré par la beauté des paysages de la Colombie-Britannique, Matt Stern a quitté Montréal il y a 4 ans pour s'installer à Victoria, sur l'île de Vancouver.

Depuis son arrivée, le musicien constate à quel point la langue française lui manque.

C'est devenu encore plus important pour moi de chanter en français. Je me suis rendu compte à quel point cela faisait partie de moi. J’ai l’impression de préserver cette partie de moi.

Matt Stern est souvent inspiré par la nature et les paysages qui l’entourent. Photo : Radio-Canada / Camille

Matt Stern prône l’authenticité et la sincérité dans sa musique. Sa chanson Ne me dis pas est inspirée du besoin de prendre soin des autres. Un sujet auquel l’artiste dit penser régulièrement depuis le début de la pandémie.

La pandémie a eu un effet anxiogène sur le jeune homme. Celui-ci trouve refuge dans la sérénité que lui apporte la musique. Un sentiment qu’il veut partager avec son public.

« S'il y a un message que j'aimerais transmettre avec ma musique, c'est l'acceptation de soi-même et des autres. » - Matt Stern, auteur-compositeur-interprète Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Je veux soulager le monde, offrir cette atmosphère de paix. Ça nous manque souvent dans la vie quotidienne : les environnements paisibles, les gens qui sont calmes ou les circonstances où l’on n’est pas pressé. C'est ça qui ressort de ma musique, on n'est pas pressé. Matt Stern, auteur-compositeur-interprète

Matt Stern joue de la guitare, du piano, du trombone et de la mandoline en plus de chanter. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Un autre thème récurrent dans sa musique : l’acceptation de soi et des autres.

C’est important d’aimer son corps et soi-même parce que je pense que si c’est déjà accompli, on peut [concentrer] notre énergie sur autre chose. Si on ne s'accepte pas, on est toujours en quête de validation. Je suis curieux de savoir comment on peut utiliser notre énergie quand on s’aime déjà , explique le chanteur.

Une force positive qu'il transmet au travers de ses paroles. Matt Stern lancera son prochain album au printemps 2021.