Le tiers des Manitobains approuvent le travail de leur premier ministre, selon un sondage

Brian Pallister arrive au dernier rang des premiers ministres des provinces, avec 32 % des Manitobains qui approuvent son travail, selon les sondeurs. Les Britanno-Colombiens, eux, sont 64 % à approuver les efforts de leur premier ministre John Horgan et 64 % des Québécois approuvent ceux de François Legault.

Un seul autre premier ministre, l’Albertain Jason Kenney, ne franchit pas la barre des 50 % de satisfaction. Il fait un peu mieux que Brian Pallister avec un taux de 40 %.

Les premiers ministres de l’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador ont des résultats de 55 % et 53 % respectivement et tous les autres premiers ministres obtiennent des taux de plus de 60 %.

Un autre sondage Angus Reid publié en mai dernier plaçait aussi Brian Pallister au dernier rang des premiers ministres du pays.

Appelé à commenter les résultats de ce sondage mardi matin, Brian Pallister a répondu : Ça me dit que les gens n’aiment pas la COVID, et moi non plus, et nous restons concentrés sur la lutte contre la COVID .

Le Manitoba a imposé des mesures sanitaires qui comptent parmi les plus sévères au pays, en limitant aux membres d’un même foyer les contacts sociaux que les Manitobains peuvent avoir, et en fermant au public les commerces qui ne vendent pas des produits jugés essentiels.

Brian Pallister a rappelé en conférence de presse qu’un sondage Léger/Presse canadienne rendu public plus tôt en novembre lui accordait une note de 40 %. Je préfère le sondage Léger , a-t-il dit.

Le sondage Léger/Presse canadienne, mené du 13 au 15 novembre, avait un plus petit échantillon de 126 répondants manitobains.

L’opposition officielle pas étonnée par les résultats

Le chef néo-démocrate Wab Kinew n’est pas étonné par les résultats du sondage Angus Reid.

Je pense que tout le monde au Manitoba convient que M. Pallister et son cabinet ne se sont pas préparés pour la deuxième vague de COVID-19, affirme le chef de l’opposition, et les gens ne sont pas contents.

Les résultats du sondage de [mardi] sont le reflet de ce que nous entendons tous les jours de la part des Manitobains, ajoute Wab Kinew. Ils veulent un meilleur système de santé et une meilleure réponse à la pandémie.

Selon un autre sondage mené par Probe Research auprès de 800 Manitobains au début du mois de novembre, seuls 46 % des Manitobains approuvaient la gestion de la pandémie par le gouvernement de Brian Pallister. Selon un sondage de la même firme, ils étaient 77 % à l'approuver en juin.